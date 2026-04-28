정우표 생활 밀착 연기 좋아하는 사람 모여라…대체 불가 ‘짱구’

‘짱구 박사’ 정우가 정우했다.

지난 22일 개봉한 영화 ‘짱구’는 매번 꺾이고 좌절해도 배우가 되겠다는 바람 하나로 버티고 일어서는 오디션 천재 ‘짱구’의 유쾌하고 뜨거운 도전을 담은 청춘 드라마. 정우의 대표작이자 수많은 이들의 인생작으로 꼽히는 영화 ‘바람’의 감성을 자연스럽게 잇는 이번 작품은 10대 시절의 질풍노도를 지나 20·30대 청춘들이 직면하는 현실 극복기를 그리며 관객들의 깊은 공감을 자아내고 있다.

마침내 베일을 벗은 ‘짱구’는 팍팍한 현실에 이리저리 치이면서도 결코 꿈을 놓지 않는 이 시대 모든 '짱구'들의 자화상을 리얼하게 그려냈다. 거듭된 오디션 낙방과 막막한 미래 앞에서도 특유의 낙천성과 똘기로 무장한 주인공의 모습은 쉴 새 없는 폭소를 자아내다가도 이내 묵직한 여운을 남겼다.

무엇보다 극을 견인하는 것은 주연 정우의 연기다. 정우는 특유의 생활 밀착형 코믹 연기로 극 초반의 활력을 불어넣는 동시에 냉혹한 현실 속에서 점차 고조되는 인물의 복잡한 감정선을 탁월하게 묘사해 냈다. 특히 극 중 무명 배우로서 혼신의 ‘발연기’를 펼치는 장면은 역설적으로 정우의 탄탄한 연기 내공을 보여주는 인상적인 대목. 겉으로는 철없고 유쾌하지만, 그 이면에 깔린 청춘의 불안과 간절함을 자연스럽게 드러내며 관객의 공감을 더했다.

배우 정우의 호연은 '감독 정우'의 섬세한 연출력과 만나 폭발적인 시너지를 냈다. 정우는 “제 경험담에서 시작된 이야기이기에 남다른 애정이 있다”며 “모든 대사를 직접 녹음해 가이드를 전달할 만큼 한 장면 한 장면에 진심을 담았다”고 전했다. 이러한 노력은 동료 배우들과의 자연스러운 호흡으로 이어졌다. 함께 호흡을 맞춘 신승호는 “명확한 방향성을 제시하면서도 배우들이 자유롭게 연기할 수 있도록 열어주셨다”며 감독 정우에 대한 신뢰를 드러냈다.

극 중 “이거 밖에 할 줄 아는 게 없다”며 절망하는 무명 배우의 넋두리는 비단 스크린 속 인물만의 이야기가 아니다. 16년 전 영화 ‘바람’에서 잃을 것 없이 뜨거웠던 고등학생 짱구를 연기했던 정우는 이제 한층 깊어지고 성숙해진 시선으로 이 시대의 짱구들에게 따뜻한 위로를 건넸다. 정우는 “신인이던 시절, 안 될까 막막했던 순간들이 있었다. 하지만 한석규 선배님의 말씀처럼 우리가 하고 싶은 일을 하며 꿈을 키워나갈 수 있다는 것 자체가 정말 럭키한 일임을 깨달았다”며, “당장 큰 꿈이 멀어 보이더라도 눈앞의 벽을 하나씩 깨다 보면 결국 도달할 수 있다는 메시지를 전하고 싶었다”고 밝혔다.

유쾌한 코미디로 시작해 감동으로 이어지는 영화 ‘짱구’. 배우에서 감독으로, 그리고 우리가 사랑했던 ‘짱구’로 돌아온 정우의 진심이 관객들에게 어떤 울림을 전할지 기대가 모인다.

한편, 정우의 첫 연출작이자 출연작인 영화 ‘짱구’는 지난 22일 극장에서 개봉해 절찬리에 상영 중이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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