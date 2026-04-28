성준·츄 만난 ‘광안’, 숏드라마 제작 확정…메가 히트 웹툰의 변신

성준, 츄 = 뉴시스

글로벌 팬층을 확보한 인기 웹툰 ‘광안’이 짧고 강렬한 서사로 재탄생한다. 원작의 흡인력 있는 스토리와 캐릭터를 기반으로 한 숏드라마 제작이 확정되며 기대감이 빠르게 높아지고 있다.

28일 숏드라마 플랫폼 레진스낵에 따르면 국내외에서 큰 사랑을 받은 웹툰 광안이 오리지널 콘텐츠로 제작된다. 작품은 지난 4월 16일 모든 촬영을 마치고 현재 후반 작업에 돌입한 상태다.

원작 광안(그림 소라, 글 육미화, 원작 라혜)은 2022년부터 2024년까지 3년 연속 레진US 로맨스 장르 1위를 기록했으며, 국내에서도 2년 연속 레진코믹스 로맨스 부문 1위를 차지한 흥행작이다. 탄탄한 팬덤과 검증된 서사를 바탕으로 숏드라마화에 대한 기대가 이어지고 있다.

숏드라마 광안은 원작의 핵심 설정을 유지하면서도 감정선과 전개를 보다 밀도 있게 재구성해 새로운 매력을 더할 예정이다. 전쟁 영웅이었지만 권력 다툼 속에 서궁에 유폐된 세자 이현과, 그를 제거하기 위해 궁녀로 위장한 자객 은우가 서로에게 끌리게 되는 궁중 로맨스를 중심으로 이야기가 펼쳐진다. 인물 간 갈등 구조를 강화해 극적 긴장감을 높이고, 곳곳에 배치된 코미디 요소로 완급을 조절한다.

캐스팅 역시 눈길을 끈다. 고독과 분노를 품은 세자 이현 역에는 배우 성준이 나서 강렬한 존재감을 예고한다. 냉혹함과 상처를 동시에 지닌 복합적인 캐릭터를 통해 극의 중심을 잡을 전망이다. 자객 은우 역은 츄가 맡아 연기자로서 새로운 도전에 나선다. 밝은 이미지와 달리 냉철한 인물을 소화하며 액션과 감정 연기를 동시에 선보일 예정이다.

여기에 세자의 곁을 지키는 호위무사 남휼 역에는 문지훈이 합류해 색다른 매력을 더한다. 주군과 벗 사이를 오가는 입체적인 관계를 통해 극의 균형을 잡는다. 또한 권력의 핵심 인물 영상대감 역에는 배우 김응수가 출연해 묵직한 연기 내공으로 긴장감을 끌어올릴 예정이다.

연출은 영화 ‘괴기맨숀’과 숏드라마 ‘세상에 없는 이웃 : 뱀파이어 남친들’을 통해 감각적인 연출력을 선보인 조바른 감독이 맡는다. 그는 “모든 캐릭터가 각자의 역할을 분명히 수행하는 작품”이라며 “영상미와 대중성을 동시에 잡은 작품이 될 것”이라고 전했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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