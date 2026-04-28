서울 이랜드 '비기캐리어'와 든든한 동행…‘브랜드 데이’ 포함한 마케팅 활동 진행

사진=서울 이랜드 FC 제공

프로축구 K리그2 서울 이랜드FC와 여행가방 브랜드 비기캐리어가 손을 맞잡고 동행을 이어간다.

서울 이랜드는 지난 26일 화성FC와의 홈경기서 사전행사로 비기캐리어와 파트너십 협약식을 진행했다. 행사에는 비기캐리어 윤형진 대표와 서울 이랜드 우상배 대표이사가 참석했다.

비기캐리어는 프레임형 캐리어로 강한 보호력이 특징인 렉스(REX), 100% 폴리카보네이트 소재로 제작됐다. 가벼움과 내구성을 동시에 갖춘 노바(NOVA), 솔(SOL) 등을 출시하며 다양한 여행 환경에서 부담 없이 사용할 수 있는 제품 라인업을 강화하고 있다.

이번 협약을 통해 서울 이랜드는 비기캐리어 여행용 캐리어를 제공받았다. 선수단 이동 시 활용할 예정이다. 또 ‘비기캐리어 브랜드 데이’를 포함한 다양한 온·오프라인 홍보 및 마케팅 활동을 진행할 예정이다.

사진=서울 이랜드 FC 제공

윤형진 비기캐리어 대표는 “이동이 잦은 선수들이 실제로 캐리어를 사용하는 모습을 통해 소비자들에게 제품에 대한 신뢰를 드릴 수 있을 것 같아 기대된다. 앞으로도 부담없이 선택할 수 있는 좋은 캐리어를 계속 선보이겠다”고 소감을 전했다.

우상배 서울 이랜드 대표이사는 “매번 짐과 함께 움직여야 하는 선수단에게 편리한 이동은 중요한 요소다. 선수단을 위해 우수한 제품을 후원해 주신 비기캐리어에 진심으로 감사드린다. 앞으로 다양한 활동을 함께 이어갈 수 있기를 바란다”고 기대했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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