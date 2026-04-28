'오현규 풀타임' 베식타시, 카라귐뤼크와 득점 없이 0-0…2경기 연속 무승

오현규. 사진=AP/뉴시스

오현규(베식타시)가 풀타임을 소화하며 분투했으나 결과를 바꾸진 못했다,

베식타시는 28일 튀르키예 이스탄불의 튀프라쉬 스타디움에서 끝난 2025~2026시즌 튀르키예 프로축구 쉬페르리그 31라운드 홈 경기에서 카라귐뤼크과 0-0으로 비겼다. 최근 2경기 연속 무승을 기록한 베식타시는 리그 4위(승점 56)에 자리했다.

골문을 뚫지 못했다. 최전방 스트라이커로 선발 출전한 오현규는 3차례 슈팅(유효슈팅 1개)을 시도했으나, 공격 포인트를 올리지는 못했다. 아쉬움을 삼켰다. 공격포인트와 승리 둘 다 따내지 못한 채 승점 1에 만족해야 했다.

흐름이 끊겼다. 오현규는 정규리그 29라운드서 멀티골, 알라니아스포르와 튀르키예컵 8강전에서 1골1도움으로 활약했다. 하지만 30~31라운드는 연속해서 침묵했다. 올 시즌 쉬페르리그에서 6골 2도움을 기록하며 센세이션을 일으킨 바 있다. 벨기에 헹크 시절을 포함하면 공식전 18골 6도움이다.

한편 코니아스포르에서 뛰는 조진호는 이날 트라브존스포르와 홈 경기에서 결장했다. 최근 2경기 연속 벤치에만 머물렀다. 2-1로 승리한 코니아스포르는 리그 8위(승점 40)에 올랐다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]