소속팀서 펄펄, 설영우 득점-이태석 도움… 홍명보호 윙백 경쟁도 계속

즈베즈다 설영우. 사진=AP/뉴시스

빈 이태석. 사진=아우스트리아 빈 SNS 캡처

설영우(즈베즈다)와 이태석(아우스트리아 빈)이 펄펄 날고 있다. 다가오는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 앞두고 홍명보호 윙백 경쟁력이 커지고 있다.

설영우는 27일 세르비아 베오그라드 라이코 미티치에서 열린 파르티잔과의 2025~2026 세르비아 수페르리가 챔피언십 3라운드에서 오른쪽 측면 풀백으로 선발 출전해 후반 42분 쐐기골을 뽑았다. 즈베즈다는 3-0으로 승리하며 9시즌 연속 리그 우승을 확정했다.

후반 42분 번뜩였다. 티미 맥스 엘슈닉이 찔러준 패스를 페널티박스 왼쪽에서 받은 그는 왼발로 볼을 차는 척 수비수를 속인 뒤 오른발로 여유 있게 슈팅을 날려 골망을 갈랐다. 지난해 10월6일 나프레다크 크루셰바츠전에서 시즌 1호골을 터뜨린 이후 6개월 만에 나온 득점포다. 긍정적인 평가도 이어졌다. 스포츠 통계 매체 풋몹은 설영우에게 팀에서 4번째 높은 평점 7.9를 매겼다. 우승팀 측면 수비수라는 확고한 타이틀을 챙긴다. 최근 8경기 연속 풀타임 출전은 물론 올 시즌 공식전 47경기에서 2골 6도움으로 활약하고 있다.

이태석도 공격포인트를 이어갔다. 같은 날 오스트리아 그랏츠의 UPC 아레나에서 열린 슈투름 그라츠와의 2025~2026시즌 오스트리아 분데스리가 챔피언십 그룹 29라운드 원정경기에서 후반 9분 선제골을 어시스트하며 1-1 팀의 무승부를 이끌었다.

이태석이 오른쪽에서 날린 코너킥을 틴 플라보티치의 머리로 정확하게 향했다. 플라보티치가 헤더로 골망을 흔들며 골망을 흔들었다. 지난 5일 LASK전에서 시즌 3호골을 터뜨린 뒤 4경기 만에 나온 공격포인트다. 89분을 소화한 이태석은 풋몹으로부터 팀에서 2번째 높은 평점 7.9를 받았다. 올 시즌 26경기에서 3골 3도움으로 강렬한 인상을 심어주고 있다.

두 측면 수비수의 활약에 대표팀도 미소 짓는다. 한국 축구대표팀을 이끌고 있는 홍명보 감독은 다음 달 16일 북중미월드컵 최종명단 발표를 앞두고 있다. 가장 고심하고 있는 포지션 중 하나는 바로 측면 수비수 자리다. 특히 스리백 포메이션을 주요 전술 중 하나로 준비하고 있는 만큼 측면 수비수 자리에 공을 들이고 있다.

설영우와 이태석의 활약은 대표팀에도 호재다. 설영우는 홍 감독 부임 후 치른 대표팀 총 A매치 21경기 중 15경기에 출전하는 등 사실상 주전급 윙백으로 활약하고 있다. 이태석은 역시 홍 감독이 대표팀 부임 후 발탁, 2024년 11월14일 쿠웨이트와의 북중미월드컵 아시아 3차예선에서 A매치 데뷔전을 치렀다. 이 경기를 포함해 A매치 12경기를 출전했다. 그만큼 신임을 얻고 있으며, 이들의 활약을 대표팀 측면 경쟁력 강화에도 영향을 미칠 수 있다.

치열한 주전 경쟁까지 연쇄적으로 반응한다. 현재 대표팀 측면 수비 자원으로는 이들 두 선수를 포함해 양현준(셀틱), 김문환, 이명재(대전하나시티즌), 옌스 카스트로프(보루시아 묀헨글라트바흐)까지 치열한 경쟁을 펼치고 있다. 월드컵 최종명단에 누가 이름을 올릴지 아직 알 수 없다. 다만 소속팀에서 꾸준한 출전과 안정적인 경기력을 이어간다면 월드컵에서 긍정적 변화를 맞을 수 있다는 점은 분명하다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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