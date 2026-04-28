윤종빈 신작 ‘보통사람들’ 기대되는 이유…손석구·하정우·지창욱 드림팀

손석구, 하정우 = 뉴시스

권력의 중심에 선 인물들을 통해 한국 현대사의 이면을 조명하는 작품이 출격을 예고했다. 탄탄한 연출력으로 시대극에 강점을 보여온 윤종빈 감독이 새로운 프로젝트로 돌아오는 가운데, 믿고 보는 배우들의 조합까지 더해지며 기대감이 빠르게 높아지고 있다.

28일 넷플릭스에 따르면 윤종빈 감독의 신작 영화 ‘보통사람들’이 제작을 확정하고 주요 캐스팅 라인업을 완성했다. 이번 작품은 절대 권력자 전두환의 곁에서 보통 사람이라는 얼굴로 살아가며 권력의 정점에 다가서는 노태우와 그 주변 인물들의 이야기를 중심으로 전개된다. 대한민국 현대사의 굵직한 흐름을 배경으로 인간의 욕망과 선택, 그리고 권력의 속성을 집요하게 파고드는 작품이 될 전망이다.

윤종빈 감독은 데뷔작 ‘용서받지 못한 자’를 시작으로 ‘범죄와의 전쟁: 나쁜놈들 전성시대’, ‘군도: 민란의 시대’, ‘공작’, 넷플릭스 시리즈 ‘수리남’ 등에서 시대를 관통하는 메시지와 밀도 높은 캐릭터 묘사로 호평을 받아왔다. 특히 권력 구조 속 인간 군상의 본질을 집요하게 그려내는 데 강점을 보여온 만큼 이번 작품에서도 특유의 묵직한 서사가 기대를 모은다.

이번 캐스팅의 중심에는 손석구와 하정우가 있다. 손석구는 만년 2인자로 불리던 노태우 역을 맡아 권력의 주변부에서 중심으로 이동하는 인물의 복잡한 내면을 섬세하게 그려낼 예정이다. 넷플릭스 시리즈 ‘D.P,’, ‘살인자ㅇ난감’ 등을 통해 장르를 넘나드는 연기를 보여온 그는 이번 작품에서 또 한 번 새로운 얼굴을 보여줄 것으로 보인다.

전두환 역은 하정우가 맡았다. 윤종빈 감독과 오랜 시간 호흡을 맞춰온 하정우는 특유의 존재감과 카리스마로 절대 권력자의 모습을 입체적으로 구현할 예정이다. 이미 여러 작품에서 강렬한 캐릭터를 선보여온 만큼 이번 작품에서 그가 보여줄 전두환 캐릭터 역시 큰 관심을 끌고 있다.

여기에 지창욱이 합류해 긴장감을 더한다. 지창욱은 노태우를 견제하는 육군사관학교 후배 허학성 역을 맡아 극의 갈등 구조를 한층 강화할 예정이다. 드라마와 영화를 넘나들며 액션과 감정 연기를 동시에 입증해온 그는 이번 작품에서 날카로운 존재감을 드러낼 것으로 기대된다.

개성 강한 배우들의 앙상블이 기대된다. 현봉식은 노태우와 전두환의 동기이자 친구 정호중 역을 맡아 이야기에 무게를 더하고, 서현우는 서울지검 공안부 검사 박철웅으로 분해 극의 긴장감을 끌어올린다. 다양한 작품에서 개성 강한 연기를 선보여온 배우들이 한데 모이며 강력한 앙상블을 완성할 전망이다.

제작진 역시 눈길을 끈다. 넷플릭스 시리즈 ‘수리남’, ‘악연’ 등을 선보인 영화사월광과 영화 ‘헌트’, ‘리볼버’ 등을 제작한 사나이픽처스가 참여해 작품의 완성도를 높인다. 이미 장르성과 흥행성을 동시에 입증한 제작진이 힘을 합친 만큼 결과물에 대한 기대가 자연스럽게 높아지고 있다.

보통사람들은 단순한 실존 인물 재현을 넘어, 권력의 구조 속에서 인간이 어떤 선택을 하고 어떻게 변해가는지를 집중적으로 조명할 예정이다. 특히 보통 사람이라는 가면 뒤에 숨겨진 욕망과 야망을 드러내며 관객들에게 묵직한 질문을 던질 것으로 보인다.

윤종빈 감독 특유의 사실적인 연출과 배우들의 치열한 연기 시너지가 어떤 결과물을 만들어낼지 관심이 쏠린다. 대한민국 현대사를 배경으로 한 새로운 이야기, 그리고 이를 이끌어갈 강력한 캐스팅 조합까지 더해진 보통사람들은 공개 전부터 기대작으로 자리매김하고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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