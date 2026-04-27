에스파 카리나, 타이트한 의상 소화력 보니…완벽 그 자체 ‘압도적 비주얼’ [스타★샷]

사진 = 카리나 SNS 계정

그룹 에스파(aespa) 멤버 카리나가 압도적인 비주얼로 시선을 사로잡았다.

카리나는 27일 자신의 SNS를 통해 촬영 현장 비하인드 컷을 공개했다.

공개된 사진 속 카리나는 화이트 톤의 타이트한 의상을 입고 다양한 포즈를 선보이며 강렬한 존재감을 드러냈다. 군더더기 없이 정돈된 실루엣과 균형 잡힌 비율, 탄탄한 라인이 어우러져 시선을 끈다.

사진 = 카리나 SNS 계정

사진 = 카리나 SNS 계정

사진 = 카리나 SNS 계정

사진 = 카리나 SNS 계정

특히 마네킹 옆에서 무표정하게 카메라를 응시하는 장면은 실제 인물과 조형물의 경계가 흐려질 만큼 완성도 높은 비주얼을 보여준다.

또 다른 컷에서는 마네킹이 늘어선 세트장에서 눈을 감은 채 신비로운 분위기를 자아내거나, 촬영에 몰입한 모습이 담겼다. 여기에 날렵한 턱선과 맑은 피부 톤이 더해져 한층 세련된 이미지를 완성했다.

한편 카리나가 속한 에스파는 이번 정규 2집 ‘LEMONADE’를 발매할 예정이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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