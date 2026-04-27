BTS 정국, 美 콘서트 음향 논란 직접 사과…“아미들에게 죄송, 나도 화났다”

사진 = 정국 SNS 계정

그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 정국이 북미 투어 공연 중 발생한 음향 문제에 대해 직접 사과했다.

정국 27일 자신의 SNS를 통해 “어제 ‘매직샵’ 음향 문제 맞다. 걱정하지 말라. 오늘부턴 잘 잡겠다”며 상황을 설명하고 사과의 뜻을 전했다. 이어 “어제 공연 보러 온 아미들 죄송하다”고 덧붙였다.

특히 그는 “나도 화가 남”이라는 글을 함께 남기며 공연 중 발생한 문제에 대한 솔직한 심경도 드러냈다.

앞서 방탄소년단은 미국 플로리다주 탬파 레이먼드 제임스 스타디움에서 ‘BTS 월드투어 아리랑 인 노스 아메리카(BTS WORLD TOUR ARIRANG IN NORTH AMERICA)’를 열었으며, 이날 ‘매직샵’ 무대에서 음향 이상이 발생한 것으로 알려졌다.

한편 방탄소년단은 엘파소, 멕시코시티, 뉴욕 등 북미 주요 12개 도시에서 총 31회에 걸친 투어 공연을 이어갈 예정이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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