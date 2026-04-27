“이정현, 지금 세대 최고의 선수…켐바오, 더 위로 올라갈 선수” 창단 최초 챔프전 진출 이끈 제자들에게, 손창환 감독의 엄지척

사진=KBL 제공

“잠들기 전에나 눈물이 날까요.”

기적을 만들어냈다. 소노는 27일 고양소노아레나에서 열린 2025~2026 LG전자 프로농구 4강 플레이오프(PO·5전3선승제) 3차전에서 90-80으로 승리했다. 시리즈 3전 전승을 이룬 소노는 창단 첫 PO 진출에 이어 챔피언결정전 무대까지 밟는다.

시원한 물세례를 받았다. 손창환 소노 감독은 경기가 끝난 뒤 선수들로부터 몰 폭탄을 맞고 홀딱 젖은 채 인터뷰실에 들어왔다. 그는 “선수들이 정말 잘해준다. 처음부터 치고 나가자고 했는데, 오버해서 하더라. 혹시 후반에 발이 안 떨어질까 봐 내가 자제시킨다고 뭐라 하기도 했다. 그럼에도 끝까지 최선을 다해준 우리 선수들에게 너무 고맙고, 영광”이라고 미소 지었다.

주포 외에 깜짝 활약이 있었다. 2년 차 이근준, 신인 강지훈이 12점씩 올리며 활약했다. 특히 이근준은 전반에만 3점슛 4개를 성공하며 흐름을 가져왔다. 손 감독은 “(활약할지) 예상을 못했다. 이근준을 최승욱의 후계자로 키우려고 했다. 역량은 있으나, 청소년의 근육이었다. 우리에겐 최승욱, 김진유가 있지만 그 사이에 뛸 수 있는 선수로 키워보고자 준비했다”며 “이제는 어른이 됐다. PC방도 끊었더라. 최승욱이 부상으로 빠진 기회를 잘 잡았다”고 설명했다.

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에이스들의 칭찬을 빼놓을 수가 없다. 손 감독은 “이정현은 지금 최고다. 기복이 좀 있지만 고쳐나간다면, 이 세대의 최고가 될 것”이라며 “케빈 켐바오는 처음 왔을 때 필리핀만의 농구 색깔이 있었다. 팀 농구를 하는데 시간이 좀 걸렸다. 앞으로 시간을 두고 더 두고 봐야 할 것 같다”고 전했다.

시간이 더 필요하다는 뜻이 무슨 의미인지 묻자, 손 감독은 미소를 지었다. 그는 “최근 들어 팀의 공격, 수비를 한다. 사실 정규리그 중후반 되기 전까지 수비가 꽝이었다. 비디오미팅을 통해 하나씩 고치기 시작했다”며 “지금 켐바오가 못한다는 의미가 아니라, 그 더 위로 올라갈 수 있다는 뜻”이라고 설명했다.

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손 감독은 산전수전 다 겪은 감독이다. 프런트부터 유소년 농구교실 코치 등 이 바닥에서 한세월을 보냈다. 그 경험이 지금의 손 감독을 만들었다. 승리 후에도 항상 담담하다. 내일에 대한 생각뿐이다. 그는 “아무래도 학교 숙제를 받았을 때, 이것저것 다 해본 사람이 더 쉽지 않겠나. 해보지 않았더라면 방향도 못 잡았을 거다. 옛날 스승님들이 하시던 걸 답습했을 수도 있다”며 “그래도 조금 더 해봤다고, 답을 꺼내 들기가 조금이나마 쉬웠을 것”이라고 말했다.

챔프전에 선착해 정관장과 KCC가 펼치는 4강을 지켜본다. 손 감독은 “LG는 경기력이 떨어진 상태로 만났다. 우리가 준비할 시간도 있었고, 몸도 조금 더 경기에 맞춰져 있었다. 반대쪽은 다르다. 지금 경기를 치르고 있다. 또 한 팀은 슈퍼팀이고, 한 팀은 정규리그 2위에 수비도 리그 2위다. 모두 만만치 않은 상대”라고 짚었다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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