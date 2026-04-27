“뼈를 깎는 고통으로, 강팀이 돼서 돌아오겠습니다” 조상현 감독의 다짐

사진=KBL 제공

프로농구 LG의 봄이 일찍 끝났다.

LG는 27일 고양소노아레나에서 끝난 2025~2026 LG전자 프로농구 4강 플레이오프(PO·5전3선승제) 3차전에서 80-90으로 패했다. 정규리그 1위를 차지한 데 이어 통합 우승을 노렸으나 시리즈 3전 전패로 챔피언결정전 진출에 실패했다.

수장은 가장 먼저 팬들에게 미안한 마음을 전했다. 조상현 LG 감독은 “기대치가 높았을 텐데, 세바라기 팬들에게 죄송한 마음이다. 사실 올 시즌처럼 힘들었던 시즌도 없었다”며 “내가 다른 시즌보다 준비를 잘 못했는데, 선수들이 성과를 만들어줬고 챔피언 자리를 지키기 위해 노력했다. 이런 부분들이 정말 고맙다”고 전했다.

이어 “PO 결과는 감독의 부족함에서 나왔다고 생각한다. 뼈를 깎는 고통으로 다시 시즌을 준비해서 돌아오겠다고 약속드리고 싶다”고 덧붙였다.

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지난 시즌 챔프전 우승팀인 LG에게 올 비시즌은 턱없이 부족했다. 국제농구연맹(FIBA) 바스켓볼 챔피언스리그(BCL) 등에 출전했고, 양준석과 유기상은 국가대표에 차출되는 등 정상적으로 훈련을 소화하지 못했다. 또 과제 중 하나였던, 베스트5 높은 의존도도 해결하지 못했다.

조 감독은 “지난 시즌도 5명으로 대부분의 경기를 치렀다. 식스맨이나 세븐맨, 백업 선수들을 만드는 게 올 시즌 숙제였다. 다만 상위권에 있다 보니까 주축 선수들을 많이 썼다. 백업 선수들이 조금 더 올라오지 못한 게 아쉽다”며 “다음 시즌 준비하면서 선수 보강, 포지션 보강을 해놔야 한다. 그래야 외국인 선수 2인 동시 기용에 잘 준비할 수 있을 것 같다”고 전했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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