더 이상은 못 버틴다…칼 빼든 한화, 김서현 1군 엔트리 말소

사진=한화이글스 제공

더 이상 버틸 수 없다.

한화가 칼을 빼들었다. 27일 김서현을 1군 엔트리서 말소했다. 극심한 부진의 늪에 빠졌다. 11경기서 1승2패 1세이브 평균자책점 9.00에 그쳤다. 마무리 자리를 내려놓았지만 좀처럼 제 궤도를 찾지 못했다. 19일 부산 롯데전에서부터 23일 잠실 LG전에 이르기까지 3경기 연속 무실점 투구를 펼쳤지만, 26일 대전 NC전에선 대타 안중열에게 투런포를 허용했다.

가장 큰 문제는 볼넷이다. 많아도 너무 많다. 8이닝 동안 무려 14개를 줬다. 이닝 당 출루허용률(WHIP)이 2.63에 달한다. 도저히 계산이 서지 않는 숫자다. 지난 14일 대전 삼성전에선 1이닝 6볼넷 1몸에 맞는 볼로 3실점(3자책)했다. 당시 피안타는 단 1개에 불과했다. 제구를 위해서인지 구속도 줄었다. 지난 시즌 직구 평균 153.5㎞이었으나 올해는 149.8㎞다.

김경문 한화 감독은 줄곧 굳건한 신뢰를 보였다. 김서현은 마무리로 변신한 지난 시즌 69경기서 33세이브를 올렸다. 세이브 2위였다. 시즌 막판부터 크게 흔들리기 시작했다. 여파는 포스트시즌(PS)에서도 이어졌다. 3⅔이닝 동안 6실점했다. 김 감독은 “약한 팀, 지는 팀이 엔트리를 자주 바꾼다”고 말한 바 있다. 어떻게 해서든 1군서 답을 찾고자 했지만 닿지 않았다.

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불펜 안정화가 시급하다. 한화의 불펜 평균자책점은 6.57로, 10개 구단 중 가장 높다. 단기 대체 외인 잭 쿠싱이 마무리 역할을 수행하고 있지만 그것만으로는 부족하다. 필승조와 추격조의 구분조차 사실상 불명확한 상황이다. 경기 후반만 되면 불안감이 높아지는 이유다. 7회까지 앞선 경기의 승률이 0.818로 8위다. 한화가 어떤 전략을 세울지 관심이 쏠린다.

한편, 지난 시즌을 마치고 SSG에 새 둥지를 튼 김재환도 잠시 쉬어간다. 역시 부진 때문이다. 24경기에서 타율 0.110(82타수 9안타) 2홈런 10타점 등에 그쳤다. OPS(출루율+장타율)가 0.462에 불과하다. 18개의 볼넷을 얻어내는 동안 25번의 삼진을 기록하는 등 타이밍이 맞지 않는다. 최근 10경기 타율이 0.097로 떨어진 만큼 재정비 시간이 필요하다고 판단한 듯하다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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