초대형 악재 마주한 LG…마무리 유영찬, 결국 수술대로

사진=뉴시스

프로야구 LG가 초대형 악재를 마주했다. 마무리 유영찬이 결국 수술대에 오른다.

LG는 27일 유영찬의 몸 상태를 전했다. “국내 병원 3곳에서 정밀검사를 실시한 결과 우측 팔꿈치 주두골 피로골절로 인한 핀 고정술이 필요하다는 진단을 받았다”고 밝혔다. 이어 “추후 일본 요코하마 미나미공제 병원에서 진료 후 수술 병원을 결정할 계획”이라고 덧붙였다.

이상 징후를 느낀 것은 지난 24일 잠실 두산전이었다. 팀이 4-1로 앞선 9회 초 유영찬은 마운드에 올랐다. 첫 타자 강승호를 삼진으로 돌려세웠다. 문제는 마지막 공을 던지자마자 오른쪽 팔꿈치 쪽 고통을 느꼈다. 그대로 마운드에 주저앉은 유영찬은 김영우와 교체됐다.

LG는 멀티 체크를 통해 보다 정확한 상태를 파악하고자 했다. 지난 25일 1군 엔트리서 말소된 뒤 1차 검진을 진행했다. 이후 27일 2차 검진을 더했다. 이미 한 차례 다친 부위기 때문이다. 2024년 프리미어12에 나선 뒤 오른쪽 팔꿈치 주두골 미세 골절로 수술을 받은 바 있다.

시즌 아웃까지도 고려할 듯하다. 핀 고정술의 경우 통산 4~5개월의 재활 기간이 필요한 것으로 알려져 있다. 유영찬의 경우 이미 다친 부위인 만큼 조금 더 보수적으로 생각해야 한다. 재활 프로그램을 밟은 뒤 실전 감각을 끌어올리는 일까지 감안하면 시간이 더 필요하다.

LG로선 날벼락이다. 올 시즌 유영찬은 그 어느 때보다 좋은 출발을 자랑했다. 13경기에서 11세이브 평균자책점 0.75를 자랑했다. 27일 기준 시즌 두 자릿수 세이브를 달성한 이는 유영찬이 유일하다. 지난 21일 잠실 한화전에서 역대 최소경기 10세이브 타이기록을 세웠다.

LG는 당분간 집단 마무리 체제로 운영, 새 마무리를 찾을 것으로 보인다. 전체적인 불펜 운영에도 변화가 예상된다. 25일 경기에선 셋업맨 장현식이 9회 말 등판해 경기를 매조지었다. 이밖에 필승조 역할을 수행하고 있는 김진성, 김영우 등도 마무리 후보가 될 수 있다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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