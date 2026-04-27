탈모 고민 10명 중 4명은 2030… ”결혼 앞둔 예비부부 모발 이식 고려한다면”

탈모가 더 이상 중장년층에 국한된 문제가 아니라는 점은 이미 통계로 확인되고 있다.

국민건강보험공단 자료에 따르면 2020년 탈모증 진료 인원 23만 3194명 가운데 30대가 22.2%로 가장 높은 비중을 차지했고, 20대 역시 20% 이상을 기록했다. 두 연령대를 합치면 전체의 약 43% 수준으로, 탈모 환자 10명 중 4명 이상이 2030세대인 셈이다.

이는 탈모 발생 연령이 낮아지고 있다는 의미이기도 하지만, 동시에 젊은 층에서 탈모를 ‘관리해야 할 문제’로 인식하는 경향이 강해졌다는 해석도 가능하다.

전문가들은 젊은 층 탈모 증가를 단순히 유전 요인으로만 보지 않는다. 스트레스, 수면 부족, 잦은 다이어트, 불규칙한 식습관 등 생활 습관 변화가 복합적으로 작용한 결과로 보는 시각이 많다. 여기에 잦은 염색·펌 등 화학적 자극과 미세먼지, 자외선 같은 환경 요인도 영향을 준다.

특히 취업, 대인관계, 결혼 준비 등 외모가 중요한 요소로 작용하는 시기에 탈모를 경험할 경우 심리적 부담이 크게 작용할 수 있다. 이 때문에 과거보다 조기에 병원을 찾거나 적극적인 치료를 고려하는 사례가 늘고 있다는 분석이다.

공기환 부천 닥터공헤어라인의원 대표원장은 “2030세대는 사회활동이 활발한 시기인 만큼 탈모를 단순한 외형 문제가 아니라 관리가 필요한 건강 문제로 인식하는 경향이 뚜렷하다”며 “특히 결혼을 앞둔 시기에는 외모 변화에 대한 관심이 높아지면서 탈모 치료 상담이 증가하는 흐름을 보인다”고 설명했다.

최근에는 결혼을 앞둔 예비부부를 중심으로 모발 상태를 개선하려는 움직임도 관찰된다. 웨딩 촬영이나 본식을 앞두고 이마 라인이나 정수리 밀도를 보완하려는 수요가 늘어난 것이다.

다만 탈모 관리 방법은 개인 상태에 따라 다양하게 나뉜다. 초기 단계라면 약물치료나 두피 관리, 생활습관 개선만으로도 충분히 진행을 늦출 수 있다. 반면 이미 모낭이 약해졌거나 탈모 범위가 넓어진 경우에는 보다 적극적인 치료를 고려하게 된다.

이 과정에서 중요한 것은 ‘속도’보다 ‘적합성’이다. 일정에 맞춰 빠르게 결과를 보려는 접근보다는, 탈모 유형과 진행 정도를 정확히 진단하고 이에 맞는 방법을 선택하는 것이 장기적인 결과에 영향을 미친다.

모발이식은 탈모 부위를 직접 보완할 수 있는 방법 중 하나지만, 수술 자체보다 이후 관리가 결과를 좌우하는 경우가 많다. 이식된 모낭이 안정적으로 자리 잡기 위해서는 두피 혈류와 염증 상태, 영양 환경 등이 중요한 변수로 작용하기 때문이다.

최근에는 두피 혈류 개선과 세포 활성화를 돕는 보조적 치료가 병행되는 경우도 많다. 광에너지를 활용한 방식은 두피 순환을 돕고 염증을 완화하는 데 초점을 두며, 미세 자극을 통해 유효 성분을 전달하는 치료는 모낭 주변 환경 개선에 목적을 둔다.

공기환 대표원장은 “모발이식은 단순히 모낭을 옮기는 과정이 아니라 이후 두피 환경을 어떻게 유지하느냐가 결과에 큰 영향을 준다”며 “두피 상태에 맞춘 관리와 생활습관 개선을 병행해야 안정적인 경과를 기대할 수 있다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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