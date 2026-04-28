아임에코, 온유어마크와 협업…수원점 오픈 기념 ‘아임에코샘’ 프로모션

사진=아임에코

친환경 생수 브랜드 아임에코가 러닝 라이프스타일 브랜드 온유어마크와 협업해 특별한 오프라인 프로모션을 선보인다고 28일 밝혔다.

이번 협업은 온유어마크 수원점 오픈을 기념해 진행되며, 매장 내에서 아임에코의 프리미엄 생수 ‘아임에코샘’을 증정하는 형태로 운영된다.

수원 행궁동 중심에 위치한 온유어마크 수원점은 다양한 라이프스타일 소비층이 방문하는 지역 내 주요 거점 공간이다. 수원 화성 일대를 배경으로 한 러닝 트라이얼 세션 등 현장감 있는 프로그램을 통해 차별화된 브랜드 경험을 제공한다.

러닝 시 수분 보충은 필수 요소인 만큼, 아임에코는 이번 협업을 통해 러너들에게 건강한 수분 섭취의 중요성을 함께 제안한다.

아임에코는 오픈 기간 동안 수원점 방문 고객 선착순 100명에게 미세플라스틱 걱정 없는 생수 ‘아임에코샘’을 증정할 예정이다. 또한 매장 내 VMD 배치 및 브랜드 소개 카드를 통해 러너들과 자연스럽게 접점을 형성하며, 친환경 가치와 제품 경쟁력을 동시에 전달할 계획이다.

‘아임에코샘’은 100% 사탕수수 유래 생분해 용기를 사용한 친환경 생수로, 미세플라스틱 걱정 없이 안심하고 마실 수 있는 것이 특징이다. 또한 깔끔한 맛과 휴대성을 고려한 디자인으로 러닝과 같은 아웃도어 활동 시에도 부담 없이 즐길 수 있도록 설계됐다.

한편, 아임에코는 지속 가능한 소비를 지향하는 친환경 브랜드로, 용기부터 생산 전반에 이르기까지 환경 영향을 최소화하는 데 주력하고 있다. 특히 6배 강화된 품질 관리 시스템 ‘E.C.O. Safety Standard’을 기반으로 안정성과 신뢰도를 높이며, 일상 속에서 누구나 쉽게 실천할 수 있는 친환경 라이프스타일을 제안하고 있다.

아임에코 관계자는 “이번 온유어마크와의 협업을 통해 러닝을 즐기는 소비자들에게 친환경 가치를 자연스럽게 전달할 수 있을 것으로 기대한다”며 “앞으로도 다양한 라이프스타일 접점에서 브랜드 경험을 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]