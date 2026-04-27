‘ML 67홈런’ 최지만, 울산에서 재도약 시동 “건강함이 우선”

사진=뉴시스

미국 메이저리그(MLB)에서 활약한 내야수 최지만이 프로야구 퓨처스리그(2군) 울산 웨일즈에 입단했다.

무적 신분이 된 지 1년10개월 만에 유니폼을 입었다. 최지만은 27일 울산 문수야구장에서 울산과 입단 계약을 맺었다. 팀에 속하게 된 건 2024시즌 뉴욕 메츠에서 방출된 뒤 이후 처음이다.

1991년생 우투좌타인 최지만은 서흥초-동산중-동산고를 졸업해 지난 2009년 시애틀 매리너스와 국제 아마추어 자유계약을 맺고 빅리그 문을 두드렸다. 마이너리그 담금질을 거쳤고, MLB 무대에 데뷔한 건 2016년이었다.

그 뒤 탬파베이 레이스와 LA 에인절스, 피츠버그 파이리츠, 샌디에이고 파드리스 등에서 활약, 통산 525경기 타율 0.234(1567타수 367안타) 67홈런 238타점을 기록했다. OPS(출루율+장타율)은 0.764에 달한다.

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월드시리즈(WS)도 밟아봤다. 2020년 탬파베이 유니폼을 입고 LA 다저스 상대로 준우승(2승4패)을 경험했다. 현시점 WS 무대에서 뛰어본 한국인 선수는 최지만을 비롯해 김병현(2001년), 박찬호(2009년), 류현진(2018년), 김혜성(2025년)까지 총 5명이다.

부상 악재에 시달렸다. 지난해 5월엔 사회복무요원으로 복무를 시작했지만, 무릎 부상이 악화하며 3개월 만에 전시근로역으로 전역한 것. 최지만은 “올해 1월부터 재활 중이라 처음엔 (울산) 합류가 어렵다고 말씀드린 바 있다”면서도 “이후 여러 제안을 받으면서 고민이 많았다. 하루빨리 결정을 마무리하고 운동에 집중하고 싶었다. 그래서 계약을 선택했다”고 설명했다.

몸 상태에 대해선 조심스러우면서도 자신감을 드러냈다. 그는 “2021년 무릎 수술 이후 재활을 잘 마쳤고, 이후에도 MLB서 뛰었다. 큰 문제는 없다”며 “일부 악화된 부분이 있었지만 현재는 재활 과정이 잘 진행되고 있다”고 말했다. 이어 “건강한 모습을 보여주는 것이 우선이다. 결국 성적으로 증명해야 한다. 빅리그를 경험한 만큼 스스로에 대한 중압감도 있다”고 덧붙였다.

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등번호는 9번을 받았다. ‘팀 플레이어’라는 부분에서 착안했다는 설명이다. “어린 선수들이 많은 팀인 만큼 함께 뛴다는 인식을 가졌으면 한다”는 최지만은“개인 성적도 중요하지만, 결국 팀 성적은 9명이 함께 만들어가는 것”이라고 전했다.

최지만의 경우 KBO 해외파 복귀 규정에 따른 2년 유예 기간이 다음 달 만료된다. 올해 신인 드래프트 참가도 가능하다. 당장은 순위보다 경기력 회복에 집중하겠다는 입장이다. 그는 “드래프트 순위에는 큰 의미를 두지 않는다. 계약금보다 중요한 것은 좋은 퍼포먼스를 보여주는 것”이라고 밝혔다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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