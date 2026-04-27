영국 썬갓, 국내 론칭 쇼케이스 마무리...러닝 세션 선봬

영국 프리미엄 퍼포먼스 아이웨어 브랜드 ‘썬갓(SunGod)’이 24일 서울 성수동 ‘더기어샵 성수’에서 개최한 국내 런칭 쇼케이스를 마무리했다고 27일 밝혔다.
브랜드에 따르면 이번 런칭 행사는 단순한 제품 전시를 넘어 브랜드의 성능을 직접 체험할 수 있는 ‘Hello, SunGod 러닝 세션’으로 포문을 열어 주목을 받았다. 세션에 참여한 다양한 곳에서 뛰는 러너들과 아웃도어 관계자들은 썬갓의 퍼포먼스 라인업을 직접 착용하고 필드를 달리며, 격렬한 움직임 속에서도 흔들림 없는 밀착감과 고해상도 8KO® 렌즈가 선사하는 선명한 시야를 몸소 체험했다.
오후에 이어진 쇼케이스에서는 여자 트레일러닝 세계 1위 코트니 도월터(Courtney Dauwalter)와 톰 에반스(Tom Evans), 그리고 F1 맥라렌 팀과 이네오스 그레나디어 팀이 사용하는 전 라인업이 공개됐다. 참석자들은 썬갓의 기술력뿐만 아니라 ‘비콥(B Corp)’ 인증과 ‘1% for the Planet’ 활동을 통해 실천하는 브랜드의 지속 가능성 철학에 깊은 공감을 표했다고 브랜드 측은 전했다.
별도의 화려한 프로모션 대신 제품의 본질과 필드 경험에 집중한 이번 쇼케이스는 썬갓이 지향하는 ‘전문가급 퍼포먼스’를 국내 시장에 각인시키는 계기가 되었다는 평가다. 썬갓은 이번 런칭을 시작으로 국내 트레일러닝, 사이클링, 러닝 등 고성능 아이웨어를 필요로 하는 스포츠 씬을 적극적으로 공략할 예정이다.
썬갓의 국내 전개를 담당하는 넬슨스포츠 관계자는 “오전 러닝 세션부터 쇼케이스까지, 썬갓의 상륙을 기다려온 분들과 함께 호흡하며 제품의 진가를 공유할 수 있어 뜻깊었다”며, “현장에서 보여주신 뜨거운 반응을 동력 삼아 앞으로 국내 스포츠 씬에서 썬갓의 독보적인 존재감을 확장해 나갈 것”이라고 밝혔다.
한편, 이번 쇼케이스를 통해 공개된 썬갓의 전 제품은 24일부터 더 기어샵 성수 및 더 기어샵 온라인 스토어 온라인 채널을 통해 정식 판매된다.
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