영국 썬갓, 국내 론칭 쇼케이스 마무리...러닝 세션 선봬

사진=썬갓

영국 프리미엄 퍼포먼스 아이웨어 브랜드 ‘썬갓(SunGod)’이 24일 서울 성수동 ‘더기어샵 성수’에서 개최한 국내 런칭 쇼케이스를 마무리했다고 27일 밝혔다.

브랜드에 따르면 이번 런칭 행사는 단순한 제품 전시를 넘어 브랜드의 성능을 직접 체험할 수 있는 ‘Hello, SunGod 러닝 세션’으로 포문을 열어 주목을 받았다. 세션에 참여한 다양한 곳에서 뛰는 러너들과 아웃도어 관계자들은 썬갓의 퍼포먼스 라인업을 직접 착용하고 필드를 달리며, 격렬한 움직임 속에서도 흔들림 없는 밀착감과 고해상도 8KO® 렌즈가 선사하는 선명한 시야를 몸소 체험했다.

오후에 이어진 쇼케이스에서는 여자 트레일러닝 세계 1위 코트니 도월터(Courtney Dauwalter)와 톰 에반스(Tom Evans), 그리고 F1 맥라렌 팀과 이네오스 그레나디어 팀이 사용하는 전 라인업이 공개됐다. 참석자들은 썬갓의 기술력뿐만 아니라 ‘비콥(B Corp)’ 인증과 ‘1% for the Planet’ 활동을 통해 실천하는 브랜드의 지속 가능성 철학에 깊은 공감을 표했다고 브랜드 측은 전했다.

사진=썬갓

별도의 화려한 프로모션 대신 제품의 본질과 필드 경험에 집중한 이번 쇼케이스는 썬갓이 지향하는 ‘전문가급 퍼포먼스’를 국내 시장에 각인시키는 계기가 되었다는 평가다. 썬갓은 이번 런칭을 시작으로 국내 트레일러닝, 사이클링, 러닝 등 고성능 아이웨어를 필요로 하는 스포츠 씬을 적극적으로 공략할 예정이다.

썬갓의 국내 전개를 담당하는 넬슨스포츠 관계자는 “오전 러닝 세션부터 쇼케이스까지, 썬갓의 상륙을 기다려온 분들과 함께 호흡하며 제품의 진가를 공유할 수 있어 뜻깊었다”며, “현장에서 보여주신 뜨거운 반응을 동력 삼아 앞으로 국내 스포츠 씬에서 썬갓의 독보적인 존재감을 확장해 나갈 것”이라고 밝혔다.

한편, 이번 쇼케이스를 통해 공개된 썬갓의 전 제품은 24일부터 더 기어샵 성수 및 더 기어샵 온라인 스토어 온라인 채널을 통해 정식 판매된다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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