장은실·러너임바 등 인플루언서 뭉쳤다… 스포츠안전재단 홍보대사 위촉

사진=스포츠안전재단 제공

스포츠안전재단이 스포츠안전 문화 확산을 위해 인플루언서들과 손을 맞잡았다.

스포츠안전재단은 27일 재단 교육장에서 ‘2026 스포츠안전 홍보대사’ 위촉식을 열고 총 8명의 인플루언서를 홍보대사로 위촉했다. 이날 행사에서는 임찬규 스포츠안전재단 사무총장이 위촉패를 전달했으며, 홍보대사들은 앞으로의 활동에 대한 각오를 밝혔다.

올해 선정된 홍보대사로는 레슬링 선수 장은실을 비롯해 통증해결해주는연구소(스포츠의학), 러너임바(러닝), 스포츠클래식(야구분석), 자유와산(등산), 미친물개(수영), 마형TV(배드민턴), 유훈석탁구클럽(탁구) 등 8명이 이름을 올렸다.

이들은 각자의 전문 분야와 온라인 플랫폼을 활용해 스포츠안전의 필요성을 알릴 예정이다. 특히 일반인들이 스포츠안전을 보다 쉽고 친근하게 이해할 수 있도록 맞춤형 영상 콘텐츠 제작 등에 참여한다.

장은실은 “스포츠안전 홍보대사로 함께하게 돼 영광”이라며 “체육인으로서 안전의 중요성을 잘 알고 있는 만큼, 스포츠안전의 가치를 널리 알리는 데 힘을 보태겠다”고 소감을 전했다.

임찬규 사무총장은 “다양한 플랫폼을 통해 스포츠를 대중에게 알리고 있는 인플루언서들을 홍보대사로 모시게 돼 뜻깊다”면서 “스포츠안전문화가 더 넓게 확산될 수 있도록 많은 역할을 기대한다”고 말했다.

한편, 스포츠안전 캠페인은 오는 5월부터 12월까지 이어진다. 관련 콘텐츠는 각 홍보대사의 개인 유튜브 채널과 스포츠안전재단 공식 유튜브 채널을 통해 순차적으로 공개될 예정이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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