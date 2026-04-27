최귀화 “‘범죄도시’ 출연? 같은 역할 지겨워…그만 좀 물어봐라” 분통

최귀화가 범죄도시 관련 질문에 답변했다. 출처=최귀화 SNS

배우 최귀화가 영화 ‘범죄도시’ 시리즈와 관련해 누적된 피로감을 호소하며 솔직한 심경을 밝혔다.

27일 최귀화는 자신의 소셜미디어를 통해 “범죄도시5 안 나온다. 나는 바쁘고, 들어오는 작품도 다 소화하지 못할 정도”라며 “그러니 이제 그만 물어봐 달라”는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 범죄도시 시리즈 출연 여부를 묻는 팬들의 질문에 대한 최귀화의 답변이 문답 형식으로 담겼다. 먼저 범죄도시 시리즈에 더 이상 출연하지 않는 이유에 대해 최귀화는 “그냥 같은 역할을 반복하는 게 지겨워서”라고 단호하게 답했다. 이어 차기작인 범죄도시5 출연 가능성을 묻는 질문에는 “범죄도시3·4에도 출연하지 않았는데 왜 나오겠느냐”며 입장을 재확인했다.

또한 그는 항간의 추측을 의식한 듯 “의외로 나는 작품을 신중하게 골라서 하는 편이며, 작품 섭외도 많이 들어오고 있다”고 덧붙이며 배우로서의 소신을 드러내기도 했다.

한편 1997년 연극 ‘종이연’으로 데뷔한 최귀화는 2014년 tvN 드라마 ‘미생’에서 박 대리 역을 맡아 대중에게 깊은 인상을 남겼다. 이후 영화 범죄도시 1, 2편에서 금천경찰서 강력반장 전일만 역을 완벽하게 소화하며 시리즈의 흥행을 이끌었으나 3편부터는 출연하지 않고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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