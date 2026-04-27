아이돌 연습생에서 글로벌 성우까지…안효섭 “모든 과정이 소중했다” 뭉클

안효섭이 케이팝 데몬 헌터스에서 진우의 목소리로 연기하게 된 비화를 밝혔다. 출처=유튜브 채널 ‘요정재형’ 영상 캡처

배우 안효섭이 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’에 캐스팅된 비하인드 스토리를 전하며 과거의 노력이 기회로 이어진 것에 대한 소회를 밝혔다.

지난 26일 유튜브 채널 ‘요정재형’에는 ‘한두 마디 들어보니까 너 토크쇼에 좀 나가야겠어’라는 제목의 영상이 게재됐다.

게스트로 출연한 안효섭은 정재형과 함께 자신의 필모그래피와 연기 인생에 대한 진솔한 대화를 나눴다.

특히 눈길을 끈 것은 글로벌 화제작 케이팝 데몬 헌터스 합류 과정이었다.

정재형은 드라마 ‘사내맞선’에서 보여준 안효섭의 유창한 영어 연기가 이번 성우 발탁의 결정적 계기가 되었음을 언급했다. 이에 안효섭은 “이래서 뭐든 열심히 살아야 하는구나 느꼈다”며 “기회라는 게 어디서 올지 모른다는 걸 절실히 느꼈다. 당시에는 대본에 영어 대사가 있으니까 최선을 다해 연기했을 뿐이었다”고 회상했다.

실제로 케이팝 데몬 헌터스의 매기 강 감독은 주인공 진우 역에 적합한 목소리를 찾기 위해 수많은 오디션을 진행하며 난항을 겪었던 것으로 알려졌다. 그러다 우연히 사내맞선 속 안효섭의 연기를 접하고 그를 적임자로 낙점했다.

안효섭은 예상치 못한 글로벌 흥행에 대해서도 “이렇게 잘될 줄 몰랐다. 겸손하게 모든 일에 매진해야겠다는 생각을 정말 많이 했다”고 전했다.

과거 아이돌 연습생 생활을 거쳤던 이력 또한 이번 작품과 맞닿아 있었다. 정재형이 “아이돌 경험 덕분에 역할이 더 자연스럽지 않았냐”고 묻자 안효섭은 이에 공감하며 “내가 했던 모든 노력과 과정들이 결국 소중했다는 확신이 들었다”고 덧붙여 훈훈함을 자아냈다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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