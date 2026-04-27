게임 문화 위상 높였다…넷마블게임박물관, ‘제1종 전문박물관’ 정식 등록

넷마블게임박물관 모습. 넷마블문화재단 제공

넷마블문화재단이 운영하는 넷마블게임박물관이 전시 자료의 역사적 가치와 전문성을 인정받았다.

넷마블문화재단은 넷마블게임박물관이 개관 1년 만에 국내 게임 박물관 최초 ‘제1종 전문박물관’으로 정식 등록됐다고 27일 밝혔다.

지난해 3월 문을 연 넷마블게임박물관은 약 1년간 게임의 문화적 가치와 즐거움을 알리는 공간으로 자리 잡아왔다. 이번 등록은 그간의 운영 성과와 전문성을 공식적으로 인정받은 결과로, 게임이 단순한 오락을 넘어 세대 간 공유되는 문화 자산으로서 의미를 갖는다는 점을 보여준다는 평가다.

박물관은 이번 등록을 계기로 전시 환경과 프로그램을 한층 강화할 계획이다. 어린이들에게는 새로운 놀이 문화를, 성인 관람객에게는 추억을 제공하는 ‘공감형 문화 공간’으로서 역할을 확대한다는 방침이다.

넷마블게임박물관 모습. 넷마블문화재단 제공

넷마블게임박물관 모습. 넷마블문화재단 제공

이에 맞춰 지난 3월 새롭게 선보인 기획전 ‘Play 조선: 한 수(手), 판을 넘다’도 운영 중이다. 전시는 ‘판은 변해도 게임의 즐거움은 이어진다’는 메시지를 바탕으로 조선시대 놀이 문화와 현대 게임을 연결해 조명한다. 스탬프 체험과 전통 놀이 ‘승경도’를 현대적으로 재해석한 프로그램 등 다양한 참여형 콘텐츠를 통해 관람객들이 게임의 역사와 재미를 체험할 수 있도록 했다.

또한 전시 마스코트인 ‘호랑이’의 이름을 정하는 공모 이벤트를 진행하며 관람객 참여를 유도하고 있다. 관련 내용은 공식 SNS를 통해 확인할 수 있다.

가정의 달을 맞아 특별 이벤트도 마련된다. 오는 28일부터 내달 10일까지 약 2주간 어린이를 대상으로 무료 입장이 제공되며, 노동절과 어린이날에도 정상 운영해 가족 단위 관람객의 방문 편의를 높일 예정이다.

도기욱 넷마블문화재단 대표는 “이번 제1종 전문박물관 등록은 게임 자료의 역사적 가치와 전문성을 인정받은 결과”라며 “앞으로도 다양한 전시 콘텐츠를 통해 게임 문화 확산에 기여하겠다”고 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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