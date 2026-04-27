칠성사이다, 산뜻한 유자로 제로 탄산음료 시장 잡는다

유자향을 가득 머금은 칠성사이다 제로가 소비자와 만난다. 롯데칠성음료는 기존 칠성사이다 제로의 깔끔하고 짜릿한 청량감에 달콤하고 산뜻한 유자향을 더한 제로 칼로리 탄산음료 ‘칠성사이다 제로 유자’(사진)를 출시했다고 밝혔다.

롯데칠성음료가 제로 칼로리 탄산음료 라인업을 넓히며 칠성사이다 신제품을 출시했다. 기존 제품의 깔끔한 청량감에 달콤하고 산뜻한 유자향을 더해 제로 탄산음료를 찾는 소비자 선택지를 확대하겠다는 전략이다.



회사 측은 “부담 없이 즐길 수 있는 제로 탄산음료의 장점을 살리면서도, 봄철과 잘 어울리는 유자향으로 제품의 차별성을 더했다”고 소개했다.



패키지에도 제품 콘셉트를 직관적으로 담았다. 칠성사이다 고유의 디자인을 유지하되 라벨 중앙에 노란색 별 앰블럼과 유자 이미지를 배치했다. ‘제로 유자(ZERO YUJA)’라는 제품명을 전면에 드러내 유자향과 상큼한 청량감을 소비자가 쉽게 인지할 수 있도록 했다.



롯데칠성음료는 신제품 출시를 알리기 위해 얼마 전 여의도 벚꽃축제 행사장에서 홍보 부스도 운영했다. 최근 롯데 자이언츠 소속 빅터 레이예스 선수와 유튜버 쯔양이 출연한 칠성사이다 신규 광고 ‘김밥편’과 ‘유자편’을 새롭게 공개하기도 했다. 광고 음악에도 힘을 줬다. 넷플릭스 시리즈 ‘오징어 게임’ 음악을 맡았던 정재일 음악감독이 칠성사이다 징글을 제작했다.

레이예스와 쯔양이 출연한 칠성사이다 제로 유자 광고 장면

칠성사이다는 70년 넘게 국내 대표 탄산음료 브랜드로 자리 잡아왔다. 현재 판매 중인 제품은 기본 제품인 칠성사이다를 비롯해 ▲칠성사이다 제로 ▲칠성사이다 제로 오렌지 ▲칠성사이다 제로 라임 이번 신제품까지 총 5종이다. 롯데칠성음료는 젊은 소비층의 취향과 헬시플레저 트렌드를 반영해 제품군을 꾸준히 확장하고 있다.



친환경 패키징 확대도 병행하고 있다. 롯데칠성음료는 지난해 10월 국내 최초로 재생 플라스틱 원료 100%를 사용한 칠성사이다 500㎖ 페트병을 출시했다. 올해부터 연간 5000톤 이상의 페트병을 사용하는 먹는샘물·비알코올 음료 제조업체는 페트병 제조 시 재생원료를 10% 이상 사용해야 한다. 롯데칠성음료는 칠성사이다 500㎖ 페트병에 재생 플라스틱 원료를 전면 도입해 연간 약 2200톤의 플라스틱 배출량을 줄일 수 있을 것으로 보고 있다.



롯데칠성음료 관계자는 “오랜 시간 칠성사이다를 찾아준 소비자들의 기대에 부응하고 변화하는 트렌드와 니즈에 맞춰 다양한 선택지를 제공하고자 새로운 맛의 칠성사이다를 선보이고 있다”며 “국민 탄산음료 브랜드로 사랑받은 만큼 사회적 책임을 다하기 위해 100% 재생 원료를 사용한 칠성사이다 500㎖ 페트병을 생산하며 순환경제에 기여하겠다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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