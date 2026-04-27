SOOP-넥슨, N커넥트 프리시즌 스타트…‘게임·유저·스트리머’ 연결

N커넥트 프리시즌 시작 이미지. SOOP 제공

SOOP이 넥슨과 손잡고 유저와 스트리머를 연결하는 새로운 프로그램을 선보인다.

SOOP은 넥슨과 함께 양사의 활동 데이터를 실시간으로 연동하는 계정 연동 서비스와 스트리머 참여형 프로그램 ‘N커넥트(N-CONNECT)’ 프리시즌을 시작한다고 27일 밝혔다.

N커넥트는 게임 플레이와 콘텐츠 제작을 기반으로 유저 참여와 스트리머 활동을 유기적으로 연결하는 것이 핵심이다. 양사는 이를 통해 넥슨 게임을 중심으로 방송 경험을 확장하고, 유저·스트리머·게임이 자연스럽게 이어지는 구조를 구축해 나간다는 계획이다.

프로그램에 참여하는 스트리머는 N커넥터(N-Connector)로 활동하며, 넥슨 게임을 활용한 방송과 유저 소통을 자유롭게 진행할 수 있다. 가입 후 넥슨 게임 카테고리에서 방송을 하거나 공식 프로그램에 참여하면 콘텐츠 지원금, 드롭스, 굿즈 등 다양한 혜택이 제공된다. 특히 활동, 성장, 임팩트로 구성된 보상 체계를 통해 지속적인 활동을 유도한다.

SOOP에서 활동 중인 스트리머라면 누구나 참여 가능하며, 넥슨 게임 카테고리에서 10시간 이상 방송을 진행할 경우 N커넥트 스페셜 굿즈도 받을 수 있다.

유저들을 위한 계정 연동 시스템도 마련됐다. 넥슨 게임 계정과 SOOP 계정을 연동하면 드롭스 이벤트와 넥슨캐시 등 다양한 혜택을 받을 수 있다. 양사는 프리시즌 기간 동안 참여 유저를 위한 추가 이벤트와 게임 내 보상도 순차적으로 공개할 예정이다.

N커넥트는 오는 9월까지 약 5개월간 프리시즌 형태로 운영된다. SOOP과 넥슨은 이 기간 동안 이용자 반응과 데이터를 바탕으로 프로그램을 고도화하고, 향후 게임과 라이브 스트리밍을 결합한 참여형 생태계를 지속적으로 확대해 나갈 방침이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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