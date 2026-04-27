“AI보다 더 AI 같아” 닝닝, 과감한 올블랙 룩으로 완성한 ‘비주얼 쇼크’ [스타★샷]

닝닝이 과감한 올블랙 패션을 선보였다. 출처=닝닝 SNS

에스파(aespa) 멤버 닝닝이 고혹적인 올블랙 패션으로 과감한 매력을 발산했다.

27일 닝닝은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 외계인과 기계 팔 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 게재하며 근황을 알렸다. 공개된 사진 속 닝닝은 마치 미래 지향적인 전사를 연상케 하는 독보적인 아우라를 뽐내고 있다.

이번 스타일링의 핵심은 절제된 섹시미와 강렬함이었다. 닝닝은 상·하의가 연결된 바디슈트 형태의 의상으로 탄탄한 몸매를 가감 없이 드러냈다. 특히 목 라인까지 높게 올라오는 디자인을 선택해 작은 얼굴을 더욱 돋보이게 하며 시선을 상단으로 집중시키는 효과를 줬다.

디테일한 포인트 역시 시선을 사로잡는다. 허리 라인에 가미된 과감한 컷아웃 디테일은 올블랙 룩의 단조로움을 깨는 동시에 슬림한 허리선을 강조했다. 여기에 비대칭으로 연출한 허벅지 스트랩 장식은 자유분방하면서도 파격적인 무대 의상의 분위기를 완성했다.

헤어와 메이크업의 조화도 완벽했다. 한쪽 눈을 완전히 덮는 풀 뱅 스타일의 긴 앞머리는 신비롭고 반항적인 무드를 자아냈다. 또 깊이감 있는 스모키 메이크업으로 닝닝 특유의 고혹적인 눈매를 강조하며 다크 시크 컨셉의 정점을 찍었다.

한편 닝닝이 속한 에스파는 지난 25일과 26일 양일간 일본 도쿄돔에서 ‘2026 에스파 라이브 투어 – 싱크 : 액시스 라인 – 인 재팬 [스페셜 에디션 돔 투어]’를 성황리에 마쳤다. 이번 공연은 이틀간 약 9만4000명의 관객을 동원하며 에스파의 압도적인 인기를 입증했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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