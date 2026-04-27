권은비, 과감 의상으로 드러낸 반전 뒤태…성숙미 물씬 ‘깜짝’ [스타★샷]

사진 = 권은비 SNS 계정

가수 권은비가 색다른 분위기의 사진을 공개하며 시선을 모았다.

권은비는 27일 자신의 SNS에 별다른 설명없이 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 권은비는 강렬한 메이크업과 개성 있는 스타일링으로 이전과는 다른 분위기를 연출했다. 특히 바디수트에 청바지를 매치한 패션으로 슬림한 몸매를 강조하며 시선을 끌었다.

사진 = 권은비 SNS 계정

사진 = 권은비 SNS 계정

사진 = 권은비 SNS 계정

사진 = 권은비 SNS 계정

또한 과감한 스타일의 로우라이즈 패션과 함께 옆구리 라인을 드러낸 포즈로 눈길을 모았다. 어깨 뒤편에 보이는 타투 역시 새로운 매력을 더하며 한층 성숙해진 이미지를 완성했다.

앞서 권은비는 지난달 전속계약 종료로 오랜 시간 함께한 울림엔터테인먼트를 떠났다. 당시 그는 손 편지를 통해 “연습생 시절부터 지금까지, 정말 오랜 시간 동안 나를 위해 애써 주신 분들과 함께한 소중하고 값진 여정이었다”라고 밝혔다.

이후 권은비는 새로운 소속사 RBW와 손잡고 활동을 이어갈 예정이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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