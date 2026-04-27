‘왕조 구축’ 외친 김완수 KB 감독… FA 집토끼 박지수-강이슬 단속이 먼저

사진=WKBL 제공

“가장 중요한 건 이 선수들과 더 함께하는 겁니다.”

왕관을 쓴 순간부터 시선은 곧바로 다음 시즌으로 향한다. 여자프로농구(WKBL) KB국민은행은 2025~2026시즌 정규리그 1위에 이어 챔피언결정전까지 제패하며 통합우승을 완성했다. 축배를 오래 들 여유는 없다. 왕조를 꿈꾸는 KB 앞에는 ‘내부 자유계약선수(FA) 잔류’라는 첫 과제가 기다리고 있다.

KB는 올 시즌 리그 최강 전력을 입증했다. 지난 26일 용인 원정에서 삼성생명을 꺾고 챔프전을 3전 전승으로 끝냈다. 더 반가운 건 장기 집권을 바라볼 토대까지 마련했다는 점이다. 박지수와 강이슬, 허예은으로 이어지는 ‘허강박’ 트리오에 이채은, 송윤하, 사카이 사라, 양지수, 성수연, 이윤미, 나윤정 등 다양한 자원이 힘을 보탰다. 현재 전력의 짜임새를 고려하면 연속 우승에도 충분히 도전할 만하다는 평가가 나온다.

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관건은 주축 선수 유지다. 박지수와 강이슬이 이번 시즌을 끝으로 나란히 FA 시장에 나온다. 반드시 붙잡아야 할 우승 퍼즐이다. 두 선수는 KB 유니폼을 입고 2021~2022시즌에 이어 올 시즌까지 두 번의 통합우승을 함께 경험했다.

센터 박지수는 자타공인 여자농구 최고의 슈퍼스타다. 193㎝의 높이를 앞세워 골밑을 지배해 왔다. 2023~2024시즌엔 만장일치로 WKBL 정규리그 최우수선수(MVP)에 올랐고, 역대 최초 8관왕까지 달성했다. 유럽 무대를 거쳐 복귀한 이번 시즌에도 존재감은 여전했다. 정규리그 MVP를 탈환한 데다 블록상과 베스트5 센터상까지 더하며 재차 리그 정상급 위용을 뽐냈다.

강이슬은 현역 최고 슈터로 꼽힌다. 올 시즌 3점슛 69개를 꽂아 넣으며 최근 세 시즌 연속 3점슛 성공 부문 1위에 올랐다. 외곽 화력만 갖춘 게 아니다. 골밑에서 궂은일도 마다하지 않는 블루워커 면모까지 겸비했다. 해외 구단도 탐을 낼 정도다. 강이슬은 최근 미국여자프로농구(WNBA) 피닉스 머큐리와 트레이닝캠프 계약을 맺었다. 2022년 워싱턴 미스틱스 캠프에 합류했으나 로스터 진입에 실패했던 그는 다시 한 번 빅리그의 문을 두드리겠다는 각오다.

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사령탑과 동료들은 ‘절대 사수’ 모드다. 김완수 KB 감독은 우승 직후 멤버 유지를 최우선 과제로 꼽았다. 그는 “현 멤버를 유지하는 게 우선이다. 나가자마자 (박)지수와 (강)이슬이에게 달려가야 한다”고 운을 뗀 뒤 “충분히 잘해왔고, 가치를 인정받아야 하는 선수들이다. 프런트에 무조건 잡아달라고 요구할 것”이라고 힘줘 말했다.

우승의 중심에 선 후배 역시 같은 마음이다. 챔프전 MVP 허예은은 “언니들이 최고의 선택, 후회 없는 선택을 했으면 좋겠다”면서도 “KB도 많이 생각해 줬으면 좋겠다”고 미소 지었다.

KB의 비시즌은 이제 막 시작됐다. 통합우승의 여운을 뒤로하고, FA 협상 테이블 앞에 설 시간이 다가온다. 박지수와 강이슬을 붙잡는 일, 그것이 김 감독이 그리는 왕조 건설의 첫 단추가 될 전망이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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