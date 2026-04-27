[BS현장] 블리자드 ‘디아블로4:증오의 군주’ 대변화…자벤 디렉터 “서사 정점 될 것”

자벤 하로투니안 어소시에이트 게임 디렉터. 신정원 기자

블리자드 엔터테인먼트가 디아블로 IV 두 번째 확장팩 ‘증오의 군주’ 출시를 하루 앞두고 추가되는 콘텐츠와 시스템 개편, 오프라인 체험 콘텐츠 등을 공개했다.

블리자드 엔터테인먼트는 27일 오전 서울 서초구에 위치한 데블스도어 센트럴시티점에서 증오의 군주 출시 기자간담회를 진행했다. 확장팩은 오는 28일 정식 출시된다.

이날 홍창의 블리자드 코리아 퍼블리싱 총괄은 먼저 "블리자드 엔터테인먼트 코리아에선 디아블로가 출시했을 때부터 어떻게 하면 팬분들이 현실에서 디아블로 세계관을 경험해볼 수 있을까 고민해왔다"며 "첫 번째 확장팩인 증오의 그릇이 론칭했을 땐 에버랜드와 협업해 새로운 영역을 체험해볼 수 있게 했다"며 그간의 성과를 짚었다. 그러면서 "앞으로도 계속 좀 유의미하고 재미있는 마케팅을 계속해서 기획하려고 한다"고 밝혔다.

홍창의 블리자드 코리아 퍼블리싱 총괄. 신정원 기자

증오의 군주는 강력한 두 가지 신규 직업과 함께 대대적인 게임플레이 개편 및 성역에서 가장 유서 깊고 전설적인 신규 지역 스코보스가 추가된다.

자벤 하로투니안 어소시에이트 게임 디렉터는 이번 확장팩을 증오의 시대 서사시의 정점으로 바라봤다. 그는 "네이렐을 잃은 후 스코보스에 메피스토의 영향이 커지고 증오가 만연해지면서 이에 맞서는 이야기가 전개된다. 인물들의 결정과 그에 따른 결과가 명확히 드러나게 된다"고 스토리를 설명했다.

신규 직업으로는 성기사, 악마술사가 등장한다. 성기사는 축복받은 망치, 오라, 열의, 하늘의 분노 등 성기사의 대표적인 능력과 함께 중재자 형상을포함하는 변신 능력을 사용한다. 악마술사는 디아블로 II: 레저렉션뿐 아니라 디아블로 IV와 디아블로 이모탈에도 모두 추가되는 새로운 크로스 프랜차이즈 직업으로, 지옥의 힘을 역으로 이용해 지옥의세력을 공격하는 어둠의 시전자다.

자벤 디렉터는 "두 직업은 대비되는 신념을 가졌지만 성역을 구한다는 궁극적인 목표가 동일하다"며 "기존의 특징을 유지하면서도 진화된 모습을 보이려고 했다"고 말했다. 기존 클래스에 대해서도 "이전 확장팩에서 혼령사가 지나치게 강했기에 이번에도 우려가 있을 수 있지만 모든 클래스가 다 개편이 됐다. 8개의 신규 직업이라고 할 수 있을 정도로 많은 변화를 겪었다"며 "악마술사와 마찬가지로 모든 클래스가 오버 파워일 수 있는 그런 가능성을 갖고 있다"고 설명했다.

신규 직업 성기사. 블리자드 엔터테인먼트 제공

스킬 트리 역시 전면 개편됐다. 전설 위상을 스킬 트리에 편입해 특정 던전을 플레이해야 한다는 부담을 덜고, 빌드 접근성을 높였다.

자벤 디렉터는 "전설 위상은 두 가지 역할을 갖고 있다. 빌드를 강화하거나 빌드 접근성을 좋게 해주는 것이었다. 어느 빌드를 이용하고 싶다면 전설 위상을 보상으로 주는 던전을 공략해 플레이를 이어나가는 식으로 구상했다"며 "이번 확장팩에는 접근성을 더 높이기 위해 던전에서 스킬 트리로 이전했다. 빌드 강화부분은 기존 위상 부분을 활용해 던전의 압박을 풀었다"고 말했다.

엔드게임의 중심이 되는 전쟁 계획에 대해서도 방향성을 제시했다. 전쟁 계획은 플레이어 각자가 게임 종반 경험 진행 경로를 직접 결정하게 한다. 자벤 디렉터는 "전쟁 계획은 시즌 콘텐츠는 물론 엔드 콘텐츠를 아울러 핵심적인 역할을 할 것이기 때문에 시즌이 진행됨에 따라 계속해서 발전해나가는 방향으로 모색하고 있다"고 강조했다.

이 외에도 확장팩에선 호라드림의 함이 돌아오면서 제작 시스템 역시 개선되고, 세트 보너스를 이용해 빌드 구성의 길을 열어 주는 강력한 영물시스템이 더해진다. 악마 무리가 끝없이 밀려들며 기량을 시험하는 메아리치는 증오와 성역의 위험천만한 물가에서 즐기는 낚시와 같은 정적인 콘텐츠도 추가된다.

자벤 디렉터는 특히 메아리치는 증오에 대해 "아주 희귀한 콘텐츠"라며 "입장권을 한정적으로 얻을 수 있다. 하이 리스크, 하이 리턴 콘텐츠로 구상했다"며 "입장권 거래는 불가능하다. 입장 후에는 몬스터가 계속해서 쏟아지며, 공략에 실패하거나 죽으면 그대로 종료된다"고 설명했다.

증오의 군주 공식 출시일 발표 시네마틱 트레일러 스크린샷. 블리자드 엔터테인먼트 제공

한편 블리자드는 키친 디아블로 프로젝트를 통해 개발한 요리를 최종적으로 공개했다. 메뉴는 인기 크리에이터 승우아빠와 마법소년 김셰프(마소킴), 맛수령, 은수저, 잇모어, 쿠코, 한신희 총 7명의 요리 크리에이터가 개발했다.

선정된 대표 메뉴는 햄버거 플래터, 피자, 디저트 총 3종이다. 쿠코와 은수저가 개발한 햄버거 플래터 지옥의 성찬은 크랜베리로 표현한 피와 지옥불에 구워낸 패티, 갈비와 버거 번, 신선한 야채로 구성된 메뉴로 강렬한 비주얼과 맛을 함께 구현했다. 피자 맵피스토는 맛수령, 마소킴 팀이 개발했다. 메피스토의 그림자를 연상시키는 붉은 뚜껑을 깨고 등장하는 콘셉트로 증오의 조각들을 검정색 지옥마요 소스와 함께 버무려 먹는 매콤함이 특징이다. 마지막으로 한신희 잇모어의 디저트 호라드릭 큐브레드는 디아블로 세계관의 상징인 호라드림의 함을 형상화했다. 토스트와 다양한 보석 및 재료를 형상화한 과일과 아이스크림으로 구성됐다.

해당 메뉴는 28일부터 내달 17일까지 약 3주 간 데블스도어 센트럴시티점에서 디아블로 테마로 꾸며질 키친 디아블로에서 만나볼 수 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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