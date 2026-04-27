'소년 가장' 이호재가 이끄는 포항...득점 루트 개발이 절실하다

사진=한국프로축구연맹 제공

그라운드를 외롭게 질주 중인 ‘소년 가장’ 이호재(포항)의 어깨가 무겁다. 득점 루트 개발이 절실하다.

득점왕을 향한 레이스는 순조롭다. 이호재는 27일 현재 기준 프로축구 K리그1 10경기에서 6골을 몰아치며 득점 리그 2위에 올라있다. 1위 무고사(인천·7골)와의 격차는 단 1골로, 언제든 뒤집을 수 있다. 토종 스트라이커 중에선 특히나 독보적이다. 4골 이상 기록한 선수 가운데 한국인은 이호재가 유일하다. 커리어 하이 경신도 기대되는 흐름이다. 지난 시즌 34경기서 15골을 몰아쳤고, 초반 10경기에선 4골을 기록했다. 이미 지난 시즌 페이스를 뛰어넘은 셈이다.

놓쳤던 득점왕을 차지할 절호의 기회다. 이호재는 지난 시즌 싸박(당시 수원FC·17골), 전진우(당시 전북·16골)에 밀려 득점 3위에 머물렀다. 강력한 경쟁자들이 해외 리그를 떠난 지금이 왕좌를 차지할 적기다. 비시즌 동안 이를 악물고 훈련에 매진한 이유다. 일본 J리그의 러브콜에도 흔들리지 않았다. 리그에서 득점왕에 오른 뒤 유럽에 진출하겠다는 그림이다. 그는 시즌을 앞두고 “전반기에 7골 이상은 넣어야 할 것 같다. 최대한 많은 골을 넣고 싶다”고 의지를 다진 바 있다.

최근 흐름도 좋다. 이호재는 시즌 초반 6경기에서 3골을 기록한 뒤 최근 2경기에서 3골을 몰아쳤다. 지난 22일 광주전에서는 전반 3분 만에 선제 결승골을 넣었고, 26일 전북전에서는 페널티킥으로 멀티골을 터뜨렸다. 높은 집중력과 몸싸움을 이겨내는 다부진 체격, 확실한 슈팅 능력까지 장점이 두루 드러나고 있다.

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문제는 엇박자를 내는 공격 전개에 있다. 중원과 측면에서의 패스, 크로스의 완성도가 떨어진다. 이호재에 대한 의존도가 압도적으로 높아질 수밖에 없다. 득점 루트가 사실상 하나밖에 없다는 의미다.

수치에서 고스란히 드러난다. 올 시즌 포항의 팀 득점은 7골이다. 이호재의 골을 제외하면 단 1골이다. 지난 2월28일 김천FC와의 개막전에서 트라지스카의 득점이 유일하다. 도움 역시 2개다. 2개 중 하나가 트란지스카의 골이었고, 2라운드였던 3월15일 인천 유나이티드전서 조르지의 어시스트를 이호재가 마무리했다. 종합하면 개막전 이후 9경기를 치르면서 이호재를 제외하고 득점한 선수가 전무하며, 2라운드 이후 8경기에서 모두 이호재가 개인 능력과 페널티킥으로만 팀 득점을 만들어냈다는 뜻이다.

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공격진영에서의 세밀한 플레이가 이뤄지지 않고 있다. 공격진영 패스 수치에서 나타난다. 포항은 10경기에서 538개를 시도해 411개를 성공시켰다. 성공률 76.4%로 10개 구단 가운데 최하위다. 리그 1위 서울의 경우 735개를 시도해 621개를 성공, 성공률 84.5%를 기록하고 있다.

특히 전방패스의 경우 포항은 1521개를 시도해 1078개를 성공, 성공률 70.0%를 기록했다. 서울 역시 1735개를 시도해 1214개를 성공, 성공률 70.9%다. 수치가 전부는 아니지만 이 같은 데이터를 바탕으로 미루어 보면, 서울이나 포항 모두 전방으로 향하는 패스 자체는 비슷하다. 하지만 서울은 다양한 공격 루트를 통해 상대 골문으로 향하는 반면, 포항은 중원에 머물거나 후방으로 돌아온다는 것을 유추할 수 있다. 서울은 팀 득점 21골, 도움 13개로 단연 1위다.

설상가상으로 일정까지 험난하다. 포항은 홈구장 스틸야드의 잔디 교체로 전북전부터 원정 10연전을 3개월간 소화한다. 홈보다 더 어려운 원정길이다. 반등의 키워드는 공격의 다양성이다. 포항이 자랑하던 빠른 빌드업과 유기적인 공격 흐름을 되찾아야 한다. 이호재 혼자는 해결할 수 없는 과제다. 이호재의 득점왕 도전과 팀 성적 모두 동료들의 활약에 달려 있다. 포항의 ‘강철’다운 조직력이 필요한 시점이다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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