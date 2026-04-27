[VR이 연 K-팝 신대륙] “60분도 짧아” 가심비 넘치는 VR콘

VR콘서트 '러쉬로드'의 주인공 그룹 투어스. 어메이즈 제공

과거 H.O.T. 등의 1세대 아이돌 팬덤이 아날로그적 현장감에 의존했다면, 이제 단순한 음원 소비를 넘어 포토카드 수집, 팬덤 커뮤니티, 유료 소통 플랫폼 등으로 파편화되어 발전하고 있다. 팬의 만족도가 곧 매출이며 팬의 참여가 마케팅의 동력이 된다. 그 정점에 VR콘서트가 있다.

◆점유율 껑충…공연장이 된 영화관

팬덤 문화의 발전은 경험 소비에 대한 욕구로 이어졌고, 이는 K-팝 공연 시장의 폭발적인 성장을 이끌었다. 공연장은 단순히 노래를 듣는 곳을 넘어 팬의 정체성을 확인하고 아티스트와 교감할 수 있는 공간으로 여겨진다. 그러나 가까이는 국내, 넓게는 글로벌 팬들에게 공연이 가지는 물리적 제약은 크다. VR 콘서트는 바로 이 지점을 공략한 현실적인 대안이다.

과거 팬덤이 무대를 바라보는 일방향 관계였다면, 영화관에 상영하는 VR콘서트는 팬의 움직임이 시야에 반영되는 쌍방향 경험을 제공한다. 공연 실황 영화와도 다르다. 공연 시작 전 최애 멤버를 선택해 그와의 일대일 아이컨택도 가능하다. 관객의 움직임이 실시간으로 화면에 반영되는 인터랙티브 연출은 체험한 관객들만이 느낄 수 있는 핵심 기능이다.

관객 참여형 장치들은 경험의 밀도를 한층 높인다. 응원봉을 쥐듯 허공에서 손을 모으면 가상의 응원봉이 나타난다. 뿐만 아니라 손하트를 만들면 아티스트에게 하트가 전달된다. 오직 나와 아티스트만이 존재하는 공간에서 펼쳐지는 공연이다. 오히려 실제 공연장보다 더한 생동감이 느껴진다는 반응도 나온다.

지난달 투어스 VR콘 ‘러쉬로드’는 역대 최고 성적 속에 국내 상영을 마무리했다. 누적 관객 4만 명 돌파, 평균 좌석 점유율 81%에 달했다. 단일관 개봉이라는 제한적인 환경에도 불구하고 이례적인 성과를 달성했다는 평가다.

VR콘서트 '러쉬로드'의 주인공 그룹 투어스. 어메이즈 제공

‘러쉬로드’는 흥행에는 입소문이 적지 않은 역할을 했다. 수려한 외모를 자랑하는 다섯 멤버의 ‘외모 공격’에 상영관 곳곳에서 탄성이 터져 나온다. 앙탈챌린지로 흥행한 ‘오버드라이브’의 무대도 빼놓을 수 없다. 기기를 쓰고 손을 뻗는 모습이 한편으론 우스꽝스럽게 보일 수도 있지만 SNS를 통한 후기 공유가 되레 티켓 판매에 도움이 됐다. ‘머글(팬 아닌 일반인) 친구와 VR콘 본 후기’, ‘남친이랑 투어스 보기’ 등 숏폼 콘텐츠들이 인기리에 전파된 덕이다. 기존 팬덤뿐 아니라 일반 관객과 타 팬덤까지 영화관으로 이끌었다. 새로운 팬 유입 콘텐츠로서 VR콘서트의 가치를 증명한 셈이다.

◆관객 만족도도 최상

상영관 밖 풍경도 달라졌다. 상영 전후로 영화관 창구엔 길게 줄이 늘어선다. 예매자를 위한 특전(앨범·행사·구매 등에서 함께 제공되는 굿즈)인 포토카드를 받기 위해서다. 최애 멤버로 교환하기 위해 암묵적으로 모인 거래 장소도 있다. 덕질이 주는 특별한 소속감이 만들어 낸 새로운 문화다.

상영 중인 VR 콘서트 티켓 가격은 대략 3만3000원. 일반 영화의 2~3배에 달하는 가격이지만 관람객들은 입을 모아 “한 번 보고 나면 티켓값이 비싸게 느껴지지 않는다”고 말한다. 실제 공연장에 가도 가수를 이렇게 가까이서 보긴 힘들기 때문이다. 약 3만원으로 얻을 수 있는 가격 대비 최고의 만족감이라 의견이 적지 않다.

선호하는 좌석을 쟁취하기 위한 피켓팅(피 튀기는 티켓팅)도 필요치 않다. VR 기기 하나면 맨 끝 좌석도 1열이 된다. 관객이 원할 때면 언제든 최상의 컨디션의 아티스트와 마주할 수 있다. 공연 관람에 물리적 제약이 있는 팬들에겐 공연의 대체재가, 새로운 경험을 얻기 위한 팬들에겐 새로운 굿즈(MD 상품)의 의미도 될 수 있다. 팬들의 지갑을 열게 할 강력한 콘텐츠다.

상영이 끝나면 영화관을 찾은 관객만을 위한 쿠키 영상이 공개된다. 무대 디자인과 카메라 연출, 어지러움, 인터랙션 요소뿐 아니라 상영관의 위치나 티켓 가격 등에 대한 설문도 이뤄지고 있다. 관객의 피드백을 적극 반영해 보완하겠다는 의지가 엿보인다.

‘러쉬로드’ 관람 후 만난 20대 관객 이 모 씨와 원 모 씨는 “아직도 여운이 가시지 않는다. 한 시간이 짧게 느껴진다”고 아쉬움을 나타냈다. 2회차 관람객인 이들은 “지난해 엔하이픈 VR콘서트도 봤는데, 그래픽도 무대 구성도 훨씬 나아졌다”면서 “가까이 다가와 손잡으려 할 때 특히 설레더라. 다음 앨범 VR콘서트도 꼭 나오면 좋겠다”고 만족감을 나타냈다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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