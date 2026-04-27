[SW현장] QWER의 제2막 ‘세레모니’, 주변 의식 안하고 ‘나답게’ 축하…“두 마리 토끼 잡을래요”

27일 서울 마포구 예스24 원더로크홀에서는 QWER의 미니 4집 ‘세레모니’(CEREMONY) 쇼케이스가 열렸다. 사진=세계일보 한윤종 기자

2023년 혜성같이 데뷔한 직후부터 많은 사랑을 받은 걸밴드 QWER이 제2막을 연다. 큰 사랑만큼 우여곡절도 많았지만 그럼에도 나답게 살아가며 스스로를 축하하는 ‘세레모니’를 펼쳐 보인다.

27일 서울 마포구 예스24 원더로크홀에서는 QWER의 미니 4집 ‘세레모니’(CEREMONY) 쇼케이스가 열렸다. 이날 발매되는 ‘세레모니’는 QWER이 데뷔 싱글부터 지난해 미니 3집까지 이어온 첫 번째 챕터를 마무리하고, 다음 단계로의 도약을 알리는 앨범이다.

이날 쇼케이스에서 멤버들은 QWER의 본격적인 2막에 대한 남다른 감회를 밝혔다. 히나는 “‘디스코드’부터 ‘눈물참기’까지 1막이 끝나고 2막 시작됐다. 새로운 모습의 QWER을 보여드리고 싶다”고 했고 시연은 “그동안 해외 투어도 하고 10개월 만에 컴백이다. 이번 앨범을 통해서 그동안 내공이 쌓인 저희 음악을 대중에게 들려드릴 수 있을 것 같다”고 컴백 소감을 밝혔다.

QWER만의 새 챕터를 앞두고 떨리는 마음도 숨기지 않았다. 시연은 “새 챕터를 시작하면서 새로운 모습을 보여드리는 만큼 준비하는 동안 긴장도 하고 설렜다”며 “많은 분이 어떻게 느껴주실지 궁금하다”고 말했다.

히나는 ‘챕터1에서 멤버들의 서사를 잘 풀었는데 ‘세레모니’를 통해서 2막을 화려하게 시작한다. 성장하고 성숙해진 모습으로 스스로 축하하면서 나아가겠다는 긍정적 의미를 담고 있다. 수록곡까지 멤버들 참여 비중이 골고루 늘어나서 뜻깊고 열심히 준비했다”고 기대감을 전했다.

QWER의 챕터2에 대해 쵸단은 “만남과 성장기를 지나 본격적으로 우리의 정체성과 자아를 찾는 챕터다. 그만큼 멋진 모습을 보여드리는 챕터이고, 성장한 만큼 준비된 모습으로 팀의 음악을 제대로 보여드리는 앨범”이라고 말했다.

27일 서울 마포구 예스24 원더로크홀에서는 QWER의 미니 4집 ‘세레모니’(CEREMONY) 쇼케이스가 열렸다. 사진=세계일보 한윤종 기자

챕터1과의 차이점은 무엇일까. 쵸단은 “팀적으로 월드투어를 처음 다녀오고 콘서트를 진행하면서 무대의 즐거움과 무대를 완성하는 연주 퍼포먼스가 성장했다. 그런 부분을 앨범에서 하나씩 찾아보는 재미가 있을 것”이라고 했고, 마젠타는 “팀적으로 달라진 게 많다. 퍼포먼스 포함해서 멤버들과 호흡이 더 잘 맞았고 앨범에 의견도 많이 냈다. 여유가 많이 생겼다”고 짚었다.

그동안 앨범에 종종 작사에 참여했던 히나는 “작사를 잘할 수 있을지 두려움이 있었는데 이번에 많이 참여하게 되면서 자신감이 생겼다. 가사 쓰는 즐거움을 느끼게 된 앨범”이라고 말했다. 메인보컬 시연은 “녹음을 진행할 때 제 의견이 반영되면서 같이 작업을 한다는 느낌이 들었다. 선생님들과 상호작용하면서 적극적으로 앨범 준비하다 보니 책임감이 더 커졌다”고 말했다.

왜 지금 이 시기에 챕터2를 선언하는 배경에 대해선 쵸단은 “지난 미니 3집까지 각자의 성장 과정을 담은 앨범을 냈었는데 성장기와 만남을 지나 이제 QWER이 무엇인지 보여드릴 때가 온 것 같다고 생각했다. 지금 챕터 2로 가는 정말 멋진 시기라고 생각한다”고 답했다.

앨범과 동명의 타이틀곡 ‘세레모니’는 ‘세상의 틀에서 벗어나 나답게 살아가겠다’라는 다짐을 기념하고, 축하하는 의미를 담은 곡이다. QWER 특유의 통통 튀는 밴드 사운드와 긍정적인 메시지가 어우러졌다. 시연은 “처음 노래를 들었을 때 보컬의 뉘앙스나 스킬이 다르기도 했고 난이도가 높아져서 부담 있었지만 녹음하면서 그동안 해보지 못했던 보컬 스킬을 배워서 더 뿌듯한 곡”이라고 소개했다.

‘세레모니’라는 곡 이름에 걸맞게 목표도 남다르다. 마젠타는 “모두를 축하해 줄 수 있으면 좋겠다. 올해 좋은 일들이 많이 생겨서 축하하는 모든 자리에 저희 곡이 울려 퍼지도록 힘내겠다”고 의지를 다졌다. 시연은 음악방송 1위 공약으로 단체 군무를 약속하며 “앵콜에서 멤버들이 세레모니에 맞춰서 군무를 하고 싶다. 무대에서 연주만 하다 보니까 방송에서 새로운 모습 보여드리는 것도 모두의 추억이지 않을까”라고 했다. 히나는 “멜론 차트 1위를 하게 된다면 너무 영광일 것 같다. 축하받을 일이 있는 사연을 받아서 깜짝 방문하는 서프라이즈도 하고 싶다”고 귀띔했다.



2023년 데뷔 때부터 많은 사랑을 받은 QWER이다. 걸밴드로서는 이례적으로 최근 미주 8개 도시, 아시아 8개 도시를 방문하며 월드투어를 성황리에 마쳤다. 시연은 “저희 음악을 사랑해 주셔서 너무 감사한 마음이 크다. 저희는 성장하는 밴드이기도 하고 앞으로도 더 여러 장르와 여러 모습을 보여드리고 싶다. 성적만을 쫓는 게 아니라 두 마리 토끼를 잡는 열심히 하는 밴드가 되고 싶다”고 앞으로의 QWER을 그렸다.

마젠타는 “이번 앨범을 준비하면서 나답게 산다는 것에 대해서 고민을 많이 했다”며 “세상의 틀을 깬다는 말처럼 주변의 시선을 의식하지 않고 본인이 좋아하는 것에 집중하고, 자신을 들여다보면서 ‘나라는 사람은 어떻고 뭘 좋아하는 걸까’ 등의 고민을 하는 그 모든 과정이 나답게 산다는 그 자체라고 생각한다”며 “앞으로도 새로운 도전을 계속하면서 저희답게 계속 살아갈 테니까 여러분들도 다들 자기답게 살아가셨으면 좋겠다”고 진심을 전했다.

이날 오후 6시 발매하는 QWER의 미니 4집 ‘세레모니’(CEREMONY)에는 타이틀곡 ‘세레모니’뿐 아니라 타인의 시선을 신경 쓰지 않는 당찬 캐릭터를 그려낸 'BAD HABIT', 꿈속에서라도 만나고 싶은 대상을 '바니'라는 애칭으로 사랑스럽게 풀어낸 '바니바니', 불안한 마음도 함께라면 빛나는 내일이 올 것이라는 희망을 노래한 'Our Voyage', 새로운 챕터를 향한 자신감과 다짐을 개척자의 모습에 비유한 'PIONEER' 등 총 5곡이 수록됐다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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