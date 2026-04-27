‘캡틴’ 박지훈이 말한다 “2위 팀답게, 우리만의 색으로!”

사진=KBL 제공

“우리만의 색깔로!”

중요한 일전, 박지훈(정관장)표 ‘주장의 품격’이 더욱 빛을 발한다. 코트 위에서 뜨거운 열정을 쏟아내는 것은 기본, 동료들을 살리는 이타적 플레이에도 적극적이다. 중간 중간 침착하게 팀 분위기를 조율하는 것은 두말할 필요가 없다. 26일 안방에서 열린 KCC와의 4강 플레이오프(PO·5전3선승제) 2차전 역시 마찬가지. 앞서 1차전을 내준 상황. 이날 경기마저 패한다면 챔피언결정전 진출 확률은 0%까지 떨어진다. 절체절명의 위기서 최고의 리더십을 발휘했다.

그 어느 때보다 이를 악물었다. 정관장은 정규리그 2위 자격으로 봄 농구 티켓을 얻었다. 이대로 무기력하게 물러날 순 없었다. 박지훈은 “(4강 PO) 1차전에서 우리의 농구를 못 보여드린 것 같았다. 그 점이 가장 아쉽고 후회가 됐다”고 운을 뗐다. 이어 “다 같이 한 번 해보자라는 마음가짐으로 뛰었는데, 그 점이 잘된 것 같다”고 웃었다. 실제로 정관장은 이날 91-83 승리를 거두며 반격에 성공했다. 시리즈 전적 1승1패를 기록, 확률을 47.8%까지 높였다.

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플레이 하나하나에 간절함이 엿보였다. 이날 박지훈은 23분18초 동안 9득점 6리바운드 4스틸 등을 기록했다. 다소 평범해 보이는 숫자지만, 정규리그 최우수선수(MVP) 출신 허훈을 상대하면서도 요소요소마다 힘을 불어넣었다. 특히 2쿼터 연속 스틸 장면은 경기 흐름을 바꾸는 데 결정적 역할을 했다. 속공으로 연결하며 단숨에 역전으로까지 이끌었다. 정관장은 2쿼터에만 30득점을 올리며 점수 차를 벌렸다. 박지훈은 “준비한 부분이 잘 통했다”고 끄덕였다.

팀이 흔들릴 때마다 기꺼이 버팀목이 돼 주는 것은 물론이다. 정관장의 승리 공식은 단연 촘촘한 수비다. 이날도 선수단 모두가 한 발 더 뛰며 KCC로부터 16개의 턴오버를 이끌어냈다. 다만, KCC의 추격도 만만치 낳았다. 빠른 트랜지션과 외곽포로 매섭게 압박해왔다. 정관장 입장에선 조급해질 수 있는 대목. 경기 막판 변준형이 흥분하는 장면도 있었다. 상대가 민 동작에 억울함을 표했다. 박지훈이 나서 진정했다. ‘괜찮다, 잘하고 있으니 차분하게 마무리하자’고 다독였다. 변준형은 이날 4쿼터에만 7득점(총 12득점)을 올리며 진한 존재감을 자랑했다.

28일부터 부산 원정길에 나선다. 쉽지 않은 여정이 예상된다. KCC는 ‘슈퍼팀’이라 불리는 팀이다. 포스트시즌(PS) 막차를 탔지만(정규 6위), 단기전은 또 다르다. 2년 전 6강 PO(정규 5위)부터 시작해 챔피언결정전까지 제패하기도 했다. 박지훈은 “상대 (주축) 5명이 워낙 출중하다”고 인정하면서도 “우리는 단독 2위에 오른 팀이다. 우리만의 색을 보여줘야 한다”고 말했다. 그러면서 “(PS에선) 내일이 없지 않나. 더 몸을 갈아서라도 에너지 있게 해야 한다”고 강조했다.

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안양=이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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