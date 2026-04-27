“김혜윤이 또 해냈다!”…‘살목지’ 200만 돌파, 올해 韓영화 TOP3 등극

영화 ‘살목지’가 개봉 20일 만에 200만 관객 고지를 밟으며 장기 흥행에 성공했다.

27일 배급사 쇼박스에 따르면 살목지는 이날 오후 누적 관객 수 200만명을 넘어섰다. 전날까지 198만명을 기록했던 살목지는 평일임에도 불구하고 꾸준한 관객 동원력을 보이며 돌파구를 마련했다.

이로써 살목지는 올해 개봉한 한국 영화 중 세 번째로 200만 관객을 돌파한 작품이 됐다. 앞서 ‘왕과 사는 남자’(1,670만명)와 ‘만약에 우리’(260만명)가 이 기록을 달성한 바 있다. 특히 정통 호러 장르로서 거둔 성과라는 점에서 업계의 주목을 받고 있다.

살목지는 지난 2월 호러물 ‘귀신 부르는 앱: 영’으로 데뷔한 신예 이상민 감독의 두 번째 장편영화다. 기이한 소문이 무성한 저수지 살목지를 찾은 촬영팀이 겪는 미스터리한 사건을 그렸다. 탄탄한 연기력의 배우 김혜윤이 주인공 수인 역을 맡아 극을 이끌었으며 이종원, 김준한, 김영성, 오동민, 윤재찬, 장다아 등 개성 넘치는 배우들의 호연이 흥행 뒷심이 됐다는 평가다.

다만 이번 주 강력한 신작들이 개봉을 앞두고 있어 흥행세의 분수령이 될 전망이다. 영화진흥위원회 통합전산망 실시간 예매율(27일 오후 2시 기준)에 따르면 오는 29일 개봉하는 ‘악마는 프라다를 입는다 2’가 예매 관객 수 약 12만2300명으로 1위를 달리고 있으며 ‘슈퍼 마리오 갤럭시’가 약 9만6800명으로 그 뒤를 쫓고 있다.

살목지가 외화 공세 속에서도 한국 영화의 자존심을 지키며 300만 고지까지 넘볼 수 있을지 귀추가 주목된다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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