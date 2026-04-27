“보름 동안 사과 딱 한 알”…이소라, 8kg 감량한 ‘뼈말라’ 시절의 고통 [TV핫스팟]

이소라와 홍진경이 15년 만에 재회해 파리 패션 위크에 도전했다. 출처=‘소라와 진경’ 1회 방송 캡처

슈퍼모델 1세대 이소라가 과거 혹독했던 다이어트로 인한 트라우마를 고백했다.

지난 26일 첫 방송된 MBC 예능 ‘소라와 진경’에서는 15년 만에 재회한 이소라와 홍진경의 모습이 담겼다. 오랜 시간 연락 없이 지냈던 두 사람은 서먹함도 잠시, 지난 근황을 공유하며 금세 추억에 젖어 들었다.

이날 방송의 핵심은 두 사람의 ‘4대 패션 위크’ 도전기였다. 특히 파리 패션 위크 진출을 앞두고 이소라는 망설임을 내비쳤다. 모델 활동 당시 겪었던 극심한 다이어트 트라우마 때문이었다.

이소라는 “항상 굶었고, 2주 동안 하루에 참치 캔 하나로 버틴 적도 있다”며, “몸이 떨리고 고통스러워 ‘이러다 죽는 게 아닐까’라는 공포까지 느꼈다”고 털어놨다. 그럼에도 불구하고 그녀는 “트라우마로 남은 기억을 웃으며 유종의 미를 거두고 싶다”며 도전 의사를 밝혔다.

이어진 포트폴리오 제작 과정에서도 충격적인 비화는 계속됐다. 제1회 한국슈퍼모델 선발대회 당시 사진을 공개한 이소라는 “당시 보름 동안 사과 딱 한 알만 먹고 8kg을 감량했다”고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 그녀는 “어렸기에 가능했다. 내 인생 최저 몸무게였다”며 “고통스러웠다”라고 화려한 런웨이 뒤에 숨겨진 아픔을 회상했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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