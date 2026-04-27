[VR이 연 K-팝 신대륙] “밀착도·접근성 높은 VR콘…오프라인과 ‘윈윈’”

엔하이픈의 VR 콘서트 ‘엔하이픈 VR 콘서트 : 이머전’을 관람하는 관객. 사진=어메이즈

급부상한 VR콘서트가 기존 실황 상영이나 오프라인 공연과는 본질적으로 다른 팬 경험의 혁명을 일으키고 있다. 현장에 있는 듯한 몰입감과 아티스트와의 밀착 경험을 앞세워 새로운 공연 문화의 기준으로 떠오른 것이다. 기술이 엔터테인먼트 산업의 영토를 가상 세계로까지 확장해 나가는 가운데 VR콘서트가 공연 산업의 보완재를 넘어 독립적인 핵심 장르로 자리 잡을 수 있을지 관심이 크다.

정덕현 대중문화평론가는 27일 “기존 공연과 차원이 다른 체감을 느낄 수 있다는 게 VR콘서트가 갖고 있는 장점”이라며 “아티스트와 훨씬 더 가까운 거리에서 볼 수 있기 때문에 멀리서 바라보는 콘서트와는 전혀 다른 느낌을 준다. 팬들 입장에서 훨씬 더 밀착된 느낌이 들고 만족감도 충분히 높아질 것”이라고 VR콘서트의 강점을 짚었다.

실제 공연이 주는 현장 열기와 팬덤의 에너지는 대체 불가능한 영역이지만 VR콘서트는 시공간의 제약이나 물리적 거리로 인해 현장을 찾지 못하는 이들에게 완벽한 1열 경험을 제공하는 강력한 보조 수단이다. 향후 기술 고도화에 따라 빠르게 확장될 것으로 예상되는 만큼 실물 공연을 상당 부분 대체할 가능성도 주목된다. 다만 정 평론가는 “현실 속 콘서트가 주는 느낌은 VR콘서트와 아예 다르다”며 “기존 콘서트를 완전히 대체하기는 어렵고 상호보완하는 관계로 갈 것”이라고 전망했다.

오프라인 콘서트와 서로 다른 강점을 지닌 만큼 VR만의 새로운 시장을 창출할 것이라는 관측도 나온다. 정 평론가는 “콘서트를 직접 찾지 못하는 팬들에게 접근성이 훨씬 높고, 실제 콘서트는 막상 가도 아티스트 얼굴을 가까이서 보기 어렵지만 VR은 다르다”고 말했다. VR이 시간과 공간의 제약을 뛰어넘어 더 많은 팬에게 공연 경험을 확장하는 한편 오프라인 공연은 현장성·집단성이라는 고유의 가치를 유지하며 온오프라인을 아우르는 복합적인 팬 경험 생태계로 진화해 나갈 것이라는 전망이다.

정 평론가는 “차이가 있기 때문에 오프라인과 VR콘서트 모두 오히려 같이 살아남을 가능성이 더 크다”면서 “똑같은 체감을 선사한다면 어느 하나가 떨어져 나갈 수 있겠지만, 둘 다 다른 경험을 하게 해준다면 양자가 윈윈할 수 있는 구조다. 팬들은 똑같은 것을 두고도 여러 경험을 해보고 싶어 하는데, 이를 다양한 측면에서 충족시킬 수 있다”고 말했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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