밴드 오모, 오늘(27일) 신곡 ‘레블러’ 발매…직접 프로듀싱·편곡

여성밴드 OmO(오모)가 신곡으로 돌아온다.

록스타뮤직앤라이브 소속 오모는 27일 오후 6시 여섯 번째 싱글 '레블러 (REBEL+ER)'를 발매한다. 지난해 11월 발매한 싱글 '오마주'에 이어 약 5개월 만이다.

멤버들이 직접 프로듀싱과 편곡에 참여하며 음악적 완성도를 높인 신곡 '레블러 (REBEL+ER)'는 단순히 선함을 추구하는 것에서 벗어나 자신의 일부인 '악'을 받아들임으로써 비로소 완전한 자신을 찾게 되는 내면의 충돌을 그렸다.

특히 강렬하게 몰아치는 밴드 사운드와 불안한 자아 속에서도 끝내 이상을 놓지 않으려는 처절하면서도 아름다운 의지가 돋보이는 가사가 깊은 울림을 선사할 것으로 기대된다.

2023년 10월 데뷔곡 '하츠코이'로 가요계에 첫 발을 내디딘 오모는 보컬 서현, 키보드 김지은으로 구성된 2인조 밴드다. '30일', 'Camelia', 'Sprinter', '오마주' 등의 곡을 발표하며 꾸준히 자신들만의 음악적 세계를 구축해 왔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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