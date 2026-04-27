“아빠 손 꼭 잡고” 이병헌, 반바지 차림의 현실 아빠 모먼트…‘흐뭇’

이민정이 이병헌과 딸의 뒷모습 사진을 공개했다. 출처=이민정 SNS

배우 이민정이 남편 이병헌과 딸의 평화로운 일상을 공유했다.

지난 26일 이민정은 자신의 소셜미디어를 통해 이병헌과 딸이 나란히 손을 잡고 걷는 뒷모습이 담긴 사진을 게시했다. 공개된 사진 속에서 두 사람은 화창한 날씨를 즐기며 여유로운 산책길에 나선 모습이다.

특히 이병헌은 반바지에 긴팔 티셔츠, 캡 모자를 매치한 편안한 차림으로 친근한 면모를 드러냈다. 그 곁의 딸 역시 청바지에 흰 티셔츠를 입고 아빠의 손을 꼭 쥔 채 걷고 있어 보는 이들의 미소를 자아낸다. 어느덧 훌쩍 자란 딸의 귀여운 뒷모습이 시선을 사로잡는다.

지난 2013년 결혼한 이병헌과 이민정 부부는 2015년 첫째 아들을 품에 안은 데 이어 지난 2023년 12월 건강한 둘째 딸을 출산해 슬하에 1남 1녀를 두게 됐다.

한편 이민정은 개인 유튜브 채널을 통해 친근한 육아 일상을 가감 없이 공유하며 팬들과 활발히 소통하고 있다. 종종 영상에 등장하는 이병헌과의 유쾌한 케미스트리 또한 화제를 모으고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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