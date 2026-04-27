신예 하입프린세스, 스트릿 무드에 담은 정체성

신인 그룹 하입프린세스(H//PE Princess)가 스트릿 감성을 담은 스타일링으로 팀의 정체성을 예고했다.

하입프린세스는 오는 5월 27일 첫 번째 미니앨범 ‘17.7’으로 데뷔한다. 앨범명은 팀 결성 당시 멤버들의 평균 나이를 의미한다. ‘지금 이 순간’의 에너지와 가능성을 녹인 앨범이다.

데뷔 앨범 발매에 앞서 지난 24일부터 26일까지 새 콘셉트 포토를 선보이며 데뷔 열기를 끌어올렸다. 이번 콘셉트 포토 B에서는 앞서 공개된 스쿨 무드의 콘셉트 포토와는 또 다른 결을 담아내며, 하입프린세스가 지닌 폭넓은 매력과 자유로운 팀 컬러를 더욱 선명하게 보여준다.

공개된 콘셉트 포토에서 멤버들은 스트릿 패션을 자신들만의 방식으로 소화하며 강렬한 인상을 남겼다. 각기 다른 스타일링과 포즈, 표정은 하입프린세스 특유의 힙한 감성을 극대화했으며, 글로벌 힙합 그룹다운 에너지와 압도적인 존재감을 발산하며 눈길을 끌었다. 개별 컷에서는 멤버마다 지닌 개성이 십분 살아났다. 단체 이미지에서는 자유분방하면서도 하나되는 모습을 보여준다.

이번 콘셉트 포토는 틀에 얽매이지 않는 당당함, 개성 넘치는 무드, 거침없이 뻗어나가는 젊은 에너지가 이미지 전반에 녹아들며 데뷔 앨범을 향한 기대감을 한층 끌어올렸다. 스쿨 콘셉트 포토 A가 또래다운 생동감과 발랄한 자유로움을 담아냈다면, 이번 콘셉트 포토 B는 보다 진한 스트릿 무드와 힙합적 감성을 전면에 내세우며 하입프린세스만의 정체성을 더욱 공고히 했다.

한편 하입프린세스는 CJ ENM이 제작한 한일 합작 오디션 프로그램 ‘언프리티 랩스타 : 힙팝 프린세스’를 통해 결성된 7인조 글로벌 힙합 그룹이다. 코코, YSY(윤서영), 유주, 도이, 리노, 니코, 수진으로 구성됐으며, CJ ENM과 하쿠호도가 공동 설립한 챕터아이(Chapter-I)의 첫 아티스트다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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