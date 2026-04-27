유주의 도발적 고백…“첫사랑은 저주다”

가수 유주(YUJU)가 또 한 번 강렬한 변신을 예고했다.

유주는 최근 공식 SNS 채널을 통해 새 싱글 ‘첫사랑은 저주다’ 콘셉트 포토를 순차적으로 공개했다.

공개된 이미지 속에는 콘셉추얼한 무드가 돋보이는 유주의 모습이 담겨 시선을 사로잡는다. 유주는 화이트부터 블랙까지 다채로운 스타일링으로 몽환적인 매력과 다크한 분위기를 아우른다.

마치 저주를 시각화한 듯한 다채로운 오브제 역시 신곡 콘셉트를 뚜렷하게 전한다. 양 갈래로 길게 땋은 유주의 머리카락과 연결되는 검은 퍼와 하트 모양 스티치가 더해진 사과 등 유니크한 요소가 색다른 분위기를 낸다.

오는 29일 발매되는 ‘첫사랑은 저주다’는 아름다웠기에 더욱 괴롭게 기억될 감정을 녹인 곡이다. 유주는 이번 신곡 역시 작사와 작곡에 참여하며 자신만의 색깔이 뚜렷한 음악을 예고, 싱어송라이터로서의 존재감을 보여줄 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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