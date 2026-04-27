제이세라·아이런, 감성 발라드 듀엣곡 ‘처음 그날처럼’ 공개

실력파 보컬리스트 제이세라와 기대주 아이런이 감성 발라드로 뭉쳤다.

27일 정오 공개된 신곡 ‘처음 그날처럼’은 감성적인 매력이 돋보이는 발라드 듀엣곡이다. 제이세라의 파워풀하고 감성적인 보컬, 아이런의 트렌디하고 매력적인 보이스가 더해져 조화로운 하모니를 만들어냈다.

‘처음 그날처럼 널 바라볼게 …… 널 안아줄게 / 상처도 후회도 다 지워버리고 / 단 하나의 사랑 너였음을’이라는 후렴구에서 비춰지듯 변함없는 사랑의 깊이를 전하는 애절함이 제이세라의 전달력 높은 가창을 통해 그려진다.

아이런은 ‘익숙함 속에 널 잃어갔던 나 / 그땐 왜 몰랐을까, 너의 소중함을’이라는 노랫말로 사랑의 기억을 떠올리며 완벽한 호흡을 보여준다.

이번 노래는 2010년 싱글 앨범 ‘론리 나이트’를 발표하며 데뷔한 후 실력파 가수로 인정을 받아 온 제이세라와 지난해 5월 KBS2 일일 드라마 ‘여왕의 집’ 엔딩 타이틀곡 ‘트라우마’ 가창 주인공으로 가요계 신고식을 치른 아이런의 음악적 조합이 이목을 사로잡는다.

소향, 김나영, 이우, 송하예 등의 발표곡과 카카오페이지 ‘제독의 괴물아내’, 네이버웹툰 ‘약한 영웅’ OST 등의 작사·작곡·편곡으로 왕성하게 활동 중인 프로듀싱팀 어베인뮤직(Urbane Music)이 총괄 프로듀싱을 맡았다.

음원 제작사 요구르트스튜디오 측은 “‘감성 여왕’으로 불리는 제이세라만의 개성과 아이런의 감각이 한 데 어우러진 러브송으로 들으면 들을수록 음악적 매력이 돋는 곡”이라며 관심을 당부했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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