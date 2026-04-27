17세 안효주, ‘CMYK 2026’ 우승 대이변…“제니와 같은 서머소닉 무대 공연 자랑하고파”

사진제공=롤링홀

홍대 라이브 공연 상징인 롤링홀이 파라다이스 뮤직 랩 컴퍼니(PARADISE MUSIC LAB COMPANY)와 함께 손을 잡고 개최한 CMYK 2026에서 17세 소녀 싱어송라이터 안효주가 최종 우승을 차지했다.

지난 25일 인천 파라다이스시티 루빅에서 열린 ‘CMYK 2026’ 본선 무대에는 톱10에 이름을 올린 cotoba, D82, Re.may, The Joyfools, To More Raw, 개화, 기쿠하시, 안효주, 엔분의일, 행로난이 각 팀의 개성을 담아 우열을 가릴 수 없는 치열한 퍼포먼스를 선보였다.



치열한 경쟁 끝에 2025년 데뷔한 신인밴드 개화가 2위를 차지했고 최종 우승자로 안효주가 호명됐다. 심사위원장인 임진모 음악평론가는 “TOP10에 오른 모든 팀들이 정말 우열을 가릴 수 없을 정도로 훌륭한 퍼포먼스를 보여 심사위원들 모두가 우승, 준우승을 가리는 것이 의미가 없을 정도로 매우 훌륭했다. CMYK는 크게 신인 발굴과 페스티벌성으로 나눠지는데 17세 소녀의 미래 발전성과 천재성에 더 큰 점수를 줄 수 밖에 없었다”고 말했다.

사진제공=롤링홀

안효주는 “공연이 많이 아쉬워서 속상해하고 있었는데 이렇게 좋은 결과가 있어서 저한테 한번 더 주시는 기회라고 생각한다. 앞으로 있는 공연들 더 열심히 준비하겠다”고 소감을 밝혔다.

우승 이후 가장 기대되는 것에 대해 안효주는 우승자에게 주어지는 일본 최대 음악 페스티벌 서머소닉(SUMMER SONIC) 2026 무대 출연권을 꼽았다. 그는 “제니의 팬인데 친구들에게 ‘나 제니랑 같은 서머소닉 무대에서 공연해’라고 자랑하고 싶다”며 소녀다운 천진난만함을 드러냈다.

롤링홀 김천성 대표는 “이번 프로젝트를 통해 많은 뮤지션과 관계자들의 뜨거운 반응 속에서 의미 있는 성과를 확인할 수 있었다. 앞으로도 더 많은 아티스트에게 기회의 장을 제공하고 음악 시장의 활성화와 아티스트의 성장을 위한 다양한 기획을 이어갈 예정”이라고 밝혔다.

이날 축하무대로는 2024년 CMYK 우승자 스킵잭이 강렬한 공연을 선보였다. 이번 경연에서 우승을 차지한 안효주에게는 서머소닉 2026과 사운드플래닛페스티벌 2026 무대에 오르는 등 글로벌 무대로 도약할 수 있는 기회가 주어진다. 우승 상금과 함께 파라다이스 뮤직 랩 컴퍼니의 지원 또한 받게 된다. TOP10에 선정된 팀들에게는 사운드플래닛페스티벌 2026 무대에 설 수 있는 기회가 주어진다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]