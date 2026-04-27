싱송라 안신애, 막 오른 ‘SCENE A’…적재·구름 지원사격

싱어송라이터 안신애가 동료 뮤지션들의 든든한 지원사격에 힘입어 자신만의 음악세계를 펼쳐냈다.

안신애는 25일과 26일 서울 마포구 연남동 연남스페이스에서 총 8회 규모로 진행되는 소극장 콘서트 ‘SCENE A(신 에이)’의 막을 올렸다.

‘SCENE A’는 안신애의 데뷔 후 첫 단독 콘서트다. 지난 21일 발매한 리메이크 앨범 ‘Best Before(베스트 비포)’ 수록곡 및 자신이 발표한 노래, 작사와 작곡가로 가수들에게 선사한 곡, 애창곡과 미공개 곡에 이르기까지 그간 쌓아온 싱어송라이터로서의 역량을 집약한 무대를 펼쳤다. 특히 매회 회차별로 다른 세트리스트로 관객들을 만족시킬 레퍼토리를 선보여 공연을 더욱 풍요롭게 했다.

오직 기타와 피아노 한 대만을 둔 채 무대에 오른 안신애는 첫 솔로 싱글 ‘Respect(리스펙트)’로 공연의 포문을 열었다.

이어 ‘Unconditional(언컨디셔널)’, 화사에게 선물했던 ‘I Love My Body(아이 러브 마이 바디)’, 리메이크 앨범 수록곡 ‘왜 그래’ 등 그만의 감성이 돋보이는 무대와 깊이 있는 보이스로 관객들을 음악에 몰입하게 만들었다. 곡 틈틈이 팬들의 호응을 유도하고 환호를 이끌어내며 소극장 콘서트에서만 만끽할 수 있는 유대감을 형성했다.

관객들과 소통의 무대도 이뤄졌다. 안신애는 즉석 신청곡 코너를 통해 화사와 공동 작사한 ‘Good Goodbye(굿 굿바이)’, 비지스의 ‘How Deep Is Your Love(하우 딥 이스 유어 러브)’ 등을 직접 불러주며 팬들에게 특별한 추억을 선사했다.

첫 콘서트인 안신애를 응원하는 게스트들과의 무대도 돋보였다. 적재는 이틀 동안, 구름은 1일 차 공연에 함께하며 든든한 지원사격에 나섰고, 안신애와 절묘한 앙상블을 이룬 컬래버레이션 공연도 선보여 이목을 집중시켰다. 이 밖에 리메이크 앨범 수록곡 무대에선 기타와 피아노 연주 대신 선글라스와 화이트 퍼 의상을 장착하고 부캐릭터 ‘마틸다’로 변신해 놀라움을 안겼다.

‘아티스트들의 아티스트’ 타이틀에 걸맞게 진정성 있는 라이브로 관객에게 감동을 전달했다. 소울풀한 보컬은 물론, 진심이 묻어나는 무대는 안신애라는 아티스트의 진가를 입증하며 남은 공연들에 대한 기대감을 높였다. 안신애는 27일 소속사를 통해 “귀한 첫 콘서트를 많은 분들의 도움으로 이뤄낼 수 있었다”는 소감을 전했다. 공연은 다음달 17일까지 총 8회 규모로 열린다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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