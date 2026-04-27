“게임 캐릭터 아냐?” 허윤진, 파격적인 비주얼… 힙한 감성 끝판왕 [스타★샷]

허윤진이 도발적인 의상으로 파격적인 분위기를 연출했다. 출처=허윤진 SNS

그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)의 멤버 허윤진이 도발적인 비주얼로 독보적인 아우라를 발산했다.

지난 26일 허윤진은 자신의 SNS에 “턴업2셀레!”라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재하며 근황을 전했다. 공개된 사진 속 허윤진은 마치 SF 영화 속 주인공을 연상시키는 파격적인 스타일링으로 시선을 사로잡았다.

가장 눈길을 끄는 것은 거친 마감 처리가 돋보이는 빈티지 의상이다. 올이 풀린 듯한 디테일과 불규칙하게 몸을 감싼 천들은 허윤진 특유의 자유롭고 강인한 분위기를 극대화했다. 여기에 엑스(X)자로 교차된 스트랩과 아일렛 장식을 더해 활동적이면서도 현대적인 세련미를 놓치지 않았다.

특히 베이지와 카키 등 대지의 기운이 느껴지는 어스톤(Earth Tone) 컬러는 허윤진의 금발과 어우러져 이국적인 매력을 더했다. 소매와 밑단의 높낮이가 다른 언밸런스 디자인 역시 힙한 감성을 배가시켰다.

한편 허윤진이 속한 르세라핌은 지난 24일 리드 싱글 ‘셀레브레이션(Celebration)’을 발표하며 본격적인 컴백 예열에 나섰다. 이들은 오는 5월 22일 정규 2집 ‘PUREFLOW pt.1’을 정식 발매하고 활동을 이어갈 예정이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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