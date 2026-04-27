손목터널증후군과 방아쇠수지증후군 동반되는 양상, 비수술적 치료법은?

손목과 손가락의 피로감은 컴퓨터와 스마트폰 사용이 많아진 현대인에게 매우 흔한 증상이다. 그러나 일시적인 피로나 근육통으로 생각했던 손목과 손가락 통증이 오랜 기간 지속된다면, 단순한 피로 이상의 수부질환일 가능성을 염두에 두어야 한다. 특히 반복적인 손 작업과 만성 염증에 의해 발생하는 대표적인 질환으로는 손목터널증후군과 방아쇠수지증후군이 있다.

손목터널증후군은 손목 안쪽에 있는 좁은 통로인 수근관 내에서 정중신경이 압박을 받아 발생하는 신경 압박성 질환이다. 이로 인해 손목 통증과 함께 저림, 감각 이상 등이 나타나며 일상생활에 큰 불편을 초래할 수 있다. 반면 방아쇠수지증후군은 손가락을 굽히는 힘줄이 활차라는 터널 부위에서 마찰과 염증으로 인해 ‘딸깍’ 소리와 함께 통증과 저항감을 유발하는 힘줄염증 질환이다. 손가락을 움직일 때 마치 방아쇠를 당기는 듯한 느낌이 있으며, 움직임에 제한이 생길 수 있다.

이 두 질환은 각각 신경 압박과 힘줄 염증이라는 원인이 다르지만, 손목과 손가락을 반복적으로 사용하는 생활습관, 만성 염증 상태, 그리고 해부학적 연관성으로 인해 동시에 발생하는 경우가 많다. 특히 손목터널 내부의 압력이 높아지면 인근 힘줄에도 부담이 가해져 방아쇠수지증후군이 동반되는 양상이 종종 관찰된다. 이로 인해 손목과 손가락 전반에 걸친 통증과 기능 저하가 발생하며, 물건을 자주 떨어뜨리거나 세밀한 동작이 어려워지는 등 일상 삶의 질에 심각한 영향을 미칠 수 있다.

수부질환 초기에는 보존적 치료와 함께 비수술적 치료를 고려할 수 있다. 먼저 보존적 치료는 약물로 염증을 완화하고, 물리치료를 통해 근육의 긴장을 줄여 증상을 경감한다. 필요할 경우 주사치료를 통해 주변 조직의 유착과 염증을 감소시켜 통증 완화에 도움을 준다.

비수술적 치료법으로는 건니들 시술과 체외충격파 치료가 대표적이다. 건니들 시술은 약 1~2mm 정도의 미세한 절개를 통해 문제 부위를 정밀하게 치료하는 최소 침습 방식으로, 회복이 빠른 편이다. 시술 적용은 환자의 상태에 따라 결정되며, 개인별로 회복 기간과 일상 복귀 시점에 차이가 있을 수 있다.

아울러 체외충격파 치료나 레이저 장비를 함께 사용하는 복합 치료도 시행된다. 이 치료법들은 물리적 자극으로 조직 내 혈류를 개선하고 재생 과정을 촉진해 통증 완화와 기능 회복을 돕는다. 다만 증상이나 진행 정도, 생활습관 등을 종합적으로 고려해 환자 맞춤형 치료를 선택하는 것이 매우 중요하다. 모든 환자에게 동일한 치료법을 일괄 적용하는 것은 적절하지 않다.

대구 푸른청신경과 양준규 대표원장은 “손목 통증이나 저림, 손가락 걸림, 통증은 단순 피로로 오인되어 방치되는 경우가 많아 증상이 악화되거나 치료에도 재발하는 경우가 많아 전국에서 건니들 시술을 위해 찾아온다. 조기 관리가 증상 악화 예방에 매우 중요하다”고 강조했다.

이어 “손목터널증후군과 방아쇠수지증후군이 동시에 발생하는 경우에는 손과 손목, 경추 전체 기능적 연관성을 고려해 평가하고, 개별 맞춤 치료 옵션을 충분히 검토하는 것이 치료 성공의 핵심”이라고 덧붙였다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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