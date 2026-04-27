유엘치과, 곽민석 수석원장 초빙… 임플란트 진료 전문성 강화

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부산 유엘치과가 임플란트 및 보철 진료의 전문성 강화를 위해 곽민석 수석원장을 새롭게 초빙했다고 밝혔다.

이번 의료진 영입은 정밀 진단 기반의 치료 수요 증가에 대응하고, 보다 체계적인 진료 시스템을 구축하기 위한 전략적 결정으로 풀이된다.

곽민석 수석원장은 구강악안면임플란트학회 정회원으로, 임플란트 분야에서 지속적인 학술 활동과 임상 경험을 쌓아온 의료진이다. 학회 기반의 연구와 임상 데이터를 바탕으로 보다 안정적인 치료 계획 수립과 결과 예측에 강점을 가지고 있다.

홍익근유엘치과 대표원장은 “임플란트 치료는 단순 시술이 아니라 정확한 진단과 계획이 핵심”이라며 “전문 학회 활동을 기반으로 한 의료진 영입을 통해 진료의 신뢰도를 한층 높이고자 했다”고 설명했다.

곽민석 수석원장은 환자 개개인의 구강 상태를 고려한 맞춤형 치료 계획과 충분한 설명 중심 진료를 지향한다. 치료 과정 전반에 대한 이해도를 높이는 데 중점을 두고 있다.

유엘치과는 이번 수석원장 초빙을 통해 기존 진료 시스템에 더해 협진 기반 진료 체계를 강화하고, 임플란트 및 보철 치료의 완성도를 높여 나갈 계획이다.

홍 대표원장은 “의료진 한 명의 영입이 아닌 병원 전체 진료 수준을 끌어올리는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 환자들이 신뢰할 수 있는 진료 환경을 지속적으로 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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