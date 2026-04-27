말 교감 치유, 승용마 보급 활성화 나선다… 한국마사회-농촌진흥청 MOU

이승돈 농촌진흥청장(왼쪽)과 우희종 한국마사회장이 지난 24일 열린 말산업 및 축산분야 발전을 위한 업무협약식에 참석해 기념 촬영을 하고 있다. 한국마사회 제공

말산업 및 축산분야 발전을 위해 한국마사회와 농촌진흥청이 손을 맞잡았다.



양 기관은 지난 24일 ‘말산업 및 축산분야 발전을 위한 업무협약’을 체결했다. 이번 협약을 통해 ▲말 교감 치유 활성화 ▲승용마 실증·조련 및 보급 확대 ▲국산 열풍건초 생산·유통 기반 구축 등 3대 분야에서 구체적인 협력 사업을 함께 추진해 나가기로 했다.

이승돈 농촌진흥청 청장은 “이번 협약은 연구개발과 산업 현장을 연계해 말산업의 새로운 성장 기반을 마련하는 중요한 출발점”이라며 “양 기관의 전문성을 바탕으로 말 교감 치유 확산, 승용마 산업 활성화, 국산 풀사료 이용 확대 등 실질적 성과를 창출해 나가겠다”고 말했다.

이승돈 농촌진흥청장, 우희종 한국마사회장 등 양 기관 임원들이 지난 24일 열린 말산업 및 축산분야 발전을 위한 업무협약식에 참석해 기념 촬영을 하고 있다. 한국마사회 제공

생애주기별 맞춤형 말교감 치유, 말-원예 융·복합 치유 프로그램 개발 등을 통해 국민의 건강 증진을 지원하는 한편, 농진청이 개발해 온 알디에이(RDA) 승용마 조련과정의 현장 평가를 진행해 국산 승용마 보급에 박차를 가할 예정이다. 국산 열풍건초 분야에서는 수입 조사료 의존도가 높은 말 사육농가에 국산 열풍건초 생산, 유통 기반을 마련해 농가 경영 안정에 기여할 것으로 기대된다.

우희종 한국마사회장은 “마사회의 말산업 분야 노하우와 농진청의 축산 분야 역량을 결합한다면 강력한 시너지를 낼 수 있다고 확신한다”며 “분야별 실무협의를 통해 양 기관 간 협업을 구체화해, 농가소득 증대 등 국민이 체감할 수 있는 성과를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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