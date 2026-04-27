하나님의 교회, 남미 최대 경제국 브라질에 새 성전 봉헌

'브라질 브라질리아 하나님의 교회' 전경

175개국에 설립된 글로벌 규모의 하나님의교회 세계복음선교협회(총회장 김주철 목사, 이하 하나님의 교회)가 남미 최대 경제국 브라질에서 헌당식을 거행했다고 27일 밝혔다.

수도 브라질리아에 건립된 ‘브라질 브라질리아 하나님의 교회’와 아마존 중심부의 ‘브라질 마나우스 하나님의 교회’에서 열린 헌당식에는 각지에서 온 축하객 약 900명이 참여했다. 두 교회는 2007년 설립된 후 지역사회와 함께 발전해오다 지난해 차례로 지금의 새 성전으로 보금자리를 옮겼다.

지난 21일 헌당식이 열린 ‘브라질 브라질리아 하나님의 교회’는 교육·교통·상업·서비스 밀집지로 활력이 넘치는 타구아팅가에 자리했다. 푸른색 외벽과 전면에 배치된 통창이 조화를 이루며 연면적 1454.54㎡로 지상 3층 규모다.

앞서 지난 18일 안식일 예배와 겸해 헌당식을 개최한 ‘브라질 마나우스 하나님의 교회’는 아마존 속 산업도시로 꼽히는 아마조나스주 마나우스에 자리했다. 삼성·LG 등 한국 기업도 입주한 지역이다. 교회는 토지면적 1782.94㎡ 연면적 4249.98㎡의 지하 1층 지상 3층 규모다. 따뜻함을 주는 크림색 외관이 주변과 잘 어울린다.

김주철 목사는 “예수님을 영접한 베드로처럼 영생의 진리를 베푸신 하나님을 올바르게 알고 믿는 것이 신앙의 중요한 기본”이라며 “그리스도께서는 당신의 살과 피를 먹고 마시는 사람이 영원한 생명(영생)을 가졌다고 가르치셨고, 그 방법을 새 언약 유월절에 담아두셨다”고 말했다. 아울러 “등대가 어둠을 밝히듯 유월절을 비롯한 새 언약 진리에 담긴 하나님의 사랑을 브라질 전역에 전하길 바란다”고 기원했다.

하나님의 교회 총회장 김주철 목사가 지난 21일 '브라질 브라질리아 하나님의 교회'에서 헌당기념예배를 집전하고 있다.

유월절(逾越節, Passover)은 재앙이 넘어간다는 뜻의 하나님의 절기로, 성력 1월 14일 저녁(양력 3~4월경)에 거행된다. 2000년 전 예수 그리스도는 제자들과 유월절을 지키며 자신의 살과 피를 표상하는 떡과 포도주로 죄 사함과 영원한 생명(영생)을 허락하는 새 언약을 세웠다. 이튿날 십자가 희생으로 인류의 죄를 대속(代贖·대신 죄를 속죄함)하며 그 사랑을 확증했다. 십자가 사건 후에도 초대교회가 유월절을 소중히 지켰지만 교회가 세속화하면서 325년 니케아회의에서 유월절이 폐지됐다.

1600년 넘게 사라졌던 새 언약 유월절을 회복해 초대교회 원형대로 지키는 곳은 전 세계에서 하나님의 교회가 유일하다. 올해는 이달 1일에 세계 7800여 지역 하나님의 교회가 일제히 유월절을 지켰다.

헌당식 소식에 상원의원, 주의원, 시의원, 법조인, 대학교수, 원주민 대표 등 브라질 각계각층에서 축하를 전했다. 라파엘라 카마라 페이토자(43) 씨는 “아름답고 축복된 날에 참여해 감사하다”며 “그리스도께서 베풀어주신 사랑의 가르침을 실천하며 앞으로도 다양한 봉사활동에도 솔선하겠다”고 말했다.

26년째 사랑과 봉사로 브라질 국민과 동행하는 하나님의 교회는 브라질연방구 파라노아 호수, 사라 쿠비체크 도시공원, 세일란지아 광장 등과 아마조나스주 히우네그루강, 파울로 제이콥광장, 타루마-아수 인디언공원 등 각지에서 정화활동을 전개해 지역을 쾌적하게 만들었다. 이와 함께 ‘전 세계 유월절사랑 생명사랑 헌혈릴레이’를 꾸준히 열어 혈액 수급을 돕고 아동임시보호소, 양로원, 요양원, 베네수엘라 난민촌 등을 위문해 이웃의 삶을 따뜻하게 보듬었다. 2024년 남부 지방 홍수, 2018년 아마조나스주 화재 등 재난 때에는 현지 신자들이 구호활동에 나서고 성금을 지원하는 등 이재민들에게 희망을 북돋웠다. 하나님의 교회는 브라질 입법공로훈장 등을 수상했다.

하나님의 교회는 ‘이웃을 네 몸과 같이 사랑하라’는 그리스도의 가르침을 실천하며 기후변화 대응·빈곤·기아 해소·교육 지원·건강·보건 증진·지속가능도시 조성·평화·포용·연대 등 6대 분야에서 4만7000여 회 사회공헌활동을 진행했다. 대한민국 3대 정부 대통령상, 미국 4대 정부 대통령 자원봉사상, 영국 여왕 자원봉사상, 페루 국회 훈장과 국가 최고 환경상 등 각국 정부와 기관으로부터 5800회가 넘는 상을 받았다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

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