타이어뱅크, ‘49호 소방히어로’에 보성소방서 조영표 소방교 선정

조영표 소방교와 김종건 보성소방서 소방행정과장(왼쪽부터)이 지난 23일 전달식 후 기념사진을 촬영하고 있다. 타이어뱅크 제공

타이어 유통 전문기업 타이어뱅크(회장 김정규)가 ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 일환으로 추진 중인 ‘소방히어로’ 프로젝트의 49번째 주인공을 발표했다.

타이어뱅크는 지난 23일 전남 보성소방서를 방문해 조영표 소방교에게 감사장과 타이어 교환권을 전달했다고 27일 밝혔다. 이번 선정은 전국소방안전 공무원 노동조합과의 협업을 통해 현장 중심의 사회공헌 활동을 강화하려는 취지에서 이뤄졌다. 이날 전달식에는 조영표 소방교와 김종건 보성소방서 소방행정과장 등이 참석해 자리를 빛냈다.

49호 히어로로 선정된 조영표 소방교는 2021년 임관 이후 재난 최일선에서 국민의 생명 보호에 기여해 왔다. 특히 최근에는 구급차 운전 전담 업무를 맡아 긴박한 상황 속에서도 신속·정확한 이송을 통해 응급 환자의 생존율을 높였다는 평을 받는다.

조 소방교는 그동안 구급차 전담 운용을 통한 신속한 환자 이송 및 구조 활동, 관내 농어촌주택 210여 개소 대상 밀착 안전 점검 실시, 민·관 합동 소방훈련 및 의용소방대 교육을 통한 지역 안전 생태계 조성 등에 힘써왔다.

조 소방교는 “동료들의 추천으로 영광스러운 상을 받게 되어 감사하다”며 “소방히어로라는 타이틀에 걸맞게 현장에서 시민들에게 더욱 든든한 조력자가 되겠다”고 전했다.



한준호 기자 tongil77@sportsworldi.com

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