“이 미모 실화?” 수지, 연습실서 포착된 ‘무보정 생얼’…청순 그 자체 [스타★샷]

수지가 발레에 열중하는 자연스러운 모습을 사진으로 남겼다. 출처=수지 SNS

가수 겸 배우 수지가 내추럴한 매력 속에서도 감출 수 없는 ‘자연 미인’의 위엄을 과시했다.

지난 26일 수지는 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 발레 슈즈 이모티콘과 함께 발레 연습에 몰입 중인 근황 사진 여러 장을 공개했다. 공개된 사진 속 수지는 편안함과 우아함이 공존하는 연습실 룩을 선보이며 시선을 사로잡았다. 루즈핏의 화이트 브이넥 티셔츠를 착용한 그는 어깨 라인을 살짝 드러내며 청초하면서도 여유로운 분위기를 연출했다.

특히 피부 톤과 어우러지는 살구색 레깅스에 연분홍색 발레 워머를 매치해 실루엣을 강조하면서도 실제 발레리나 같은 우아한 자태를 뽐냈다. 여기에 캐주얼한 회색 비니를 믹스매치해 스타일리시한 감각을 더하는 것도 잊지 않았다. 화장기 없는 수수한 얼굴에도 투명한 피부와 뚜렷한 이목구비가 돋보여 팬들의 감탄을 자아냈다.

사진을 접한 누리꾼들은 댓글을 통해 “사람이 이렇게까지 예쁠 수 있나”, “세상을 구하는 미모” 등 열렬한 반응을 보이며 찬사를 아끼지 않았다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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