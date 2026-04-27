어린이날 아이들과 한강에서 소중한 추억을…‘피클볼 무료 체험 이벤트’ 다음 달 1일부터 5일까지

사진=와우매니지먼트그룹 제공

가족과 땀 흘리며 소중한 추억을 쌓을 수 있는 ‘피클볼’이 찾아온다.

국내 최대 규모 피클볼 시설인 한강공원 광나루 피클볼장에서 어린이날을 포함한 5월 황금연휴 기간 동안 가족 단위 시민들을 위한 무료 체험 행사가 열린다. 와우매니지먼트그룹은 다음 달 1일부터 5월 5일까지 5일간 ‘광나루 피클볼장 원데이 클래스 무료 체험’을 진행한다고 27일 밝혔다.

이번 행사는 최근 국내에서도 빠르게 확산되고 있는 생활 스포츠 ‘피클볼’을 시민들이 쉽게 접할 수 있도록 기획된 프로그램이다. 가족 단위 방문객을 중심으로 누구나 참여할 수 있다. 행사 기간 동안 매일 오후 2시부터 6시까지 4시간씩 운영된다. 현장 방문객을 대상으로 선착순 무료 강습과 체험 기회가 제공된다. 참가자들은 전문 강사의 지도 아래 피클볼의 기본 규칙과 경기 방식을 직접 경험할 수 있다.

사진=와우매니지먼트그룹 제공

패들(라켓)과 공을 무료로 대야할 수 있다. 일부 코트가 체험용으로 개방돼 별도 장비 없이도 참여가 가능하다. 주최 측은 별도의 신청 절차 없이 현장 방문객을 대상으로 선착순 참여 방식으로 프로그램을 운영할 예정이다.

행사가 열리는 한강공원 광나루 피클볼장은 서울시가 조성한 총 14면 규모의 국내 최대 규모 피클볼 전용 시설로, 한강을 배경으로 스포츠와 여가를 동시에 즐길 수 있는 공간으로 주목받고 있다.

한강공원 광나루 피클볼장 운영사업자인 와우매니지먼트그룹 관계자는 “가정의 달을 맞아 가족이 함께 즐길 수 있는 건강한 여가 프로그램을 제공하고자 이번 행사를 마련했다”며 “피클볼은 남녀노소 누구나 쉽게 즐길 수 있는 스포츠인 만큼, 이번 체험이 시민들에게 새로운 생활 스포츠 문화를 접하는 계기가 되길 기대한다. 앞으로도 다양한 시민 참여형 프로그램을 통해 한강을 대표하는 생활 스포츠 공간으로 발전시켜 나갈 계획”이라고 전했다.

사진=와우매니지먼트그룹 제공

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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