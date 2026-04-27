“인형이 걸어 다니네” 카리나, 얼굴 소멸 직전…야구 모자로 완성한 ‘힙’ 무드 [스타★샷]

카리나가 세련된 시티룩 패션을 선보였다. 출처=카리나 SNS

그룹 에스파(aespa)의 멤버 카리나가 비현실적인 인형 비주얼과 감각적인 패션 센스로 화제를 모으고 있다.

지난 26일 카리나는 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정을 통해 브랜드 MLB를 태그하며 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 카리나는 이국적인 도시 풍경을 배경으로 스포티하면서도 고급스러운 분위기를 자아내 팬들의 시선을 사로잡았다.

이날 카리나의 선택은 차분함과 힙함의 적절한 조화였다. 그는 브라운과 블랙 컬러를 메인으로 활용해 세련된 색감 대비를 선보였다. 상의는 어깨 라인을 시원하게 드러낸 홀터넥 스타일의 민소매 탑을 착용해 특유의 슬림한 몸매를 강조했으며 하의로는 화이트 배색 라인이 돋보이는 짧은 반바지를 매치해 경쾌한 에너지를 더했다.

여기에 가볍게 걸친 블랙 바람막이 점퍼는 자칫 평범할 수 있는 운동복 차림에 내추럴한 멋을 더하는 포인트가 됐다. 또한 얼굴을 작아 보이게 만드는 야구 모자와 화려한 링 귀걸이를 믹스매치해 여성스러우면서도 힙한 시티룩의 정석을 보여줬다. 특히 무릎 위까지 오는 반스타킹과 스니커즈로 마무리한 하체 라인은 인형보다 더 인형 같다는 찬사를 이끌어내기 충분했다.

한편 카리나가 속한 에스파는 글로벌 팬들의 기대 속에 오는 25일과 26일 양일간 일본 도쿄돔에서 ‘2026 에스파 라이브 투어 – 싱크 : 액시스 라인- 인 재팬 [스페셜 에디션 돔 투어]’를 개최하고 현지 팬들과 만날 예정이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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