목포시립교향악단, 5월 9일 ‘2026 가정의 달 기념 음악회’ 개최

목포시민문화센터 전경. 목포시 제공

목포시립교향악단은 가정의 달을 맞아 오는 5월 9일 목포시민문화체육 센터 소공연장에서 ‘2026 가정의 달 기념 음악회’를 개최한다.

이날 오후 4시부터 시작하는 이번 공연은 가정의 달을 맞아 온 가족이 함께 즐길 수 있도록 클래식과 대중음악을 모두 아울러 다양한 곡을 연주한다.

공연의 시작은 프리츠 크라이슬러의 ‘사랑의 기쁨(Liebesfreud)’과 볼프 강 아마데우스 모차르트의 ‘작은별 주제에 의한 변주곡(Ah! vous dirai-je, maman)’ 중 일부 변주(Theme, Var.1, Var.4, Var.8, Var.9, Var.11, Var.12)다.

이어 ‘네모의 꿈’, ‘문어의 꿈’, ‘비행기’ 등 대중적으로 사랑받는 곡들을 금관 앙상블과 오케스트라 연주로 재해석해 관객들에게 색다른 즐거움을 선사할 예정이다.

공연의 대미는 세르게이 프로코피예프의 음악 동화 ‘피터와 늑대’를 내레이션과 함께 선보이는 것이다. 생동감 있는 이야기와 오케스트라 연주가 어우러져 어린이 관객들에게 음악적 상상력과 재미를 동시에 선사할 예정이다.

목포시립교향악단 관계자는 “이번 공연은 어린이부터 어른까지 모두가 함께 즐길 수 있는 가족 음악회로 준비했다”며 “음악을 통해 가족이 함께하는 따뜻한 시간이 되길 바란다”고 말했다.

이번 공연은 무료로 진행되며 시민 누구나 관람할 수 있다. 입장권은 온라인 티켓링크에서 지난 24일부터 사전 예매가 진행 중이다.

한준호 기자 tongil77@sportsworldi.com

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